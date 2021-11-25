Актера-трансгендера Эллиота Пейджа и Аквафину заподозрили в романе

Пара прогулялась по Манхэттену и вместе сходила в ресторан

34-летняя звезда фильма "Джуно", актер-трансгендер Эллиот Пейдж вышел на прогулку с 33-летней актрисой Аквафиной, снимавшейся в "Джуманджи". Журналисты предположили, что у них роман. Об этом пишет Daily Mail.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Пару заметили на прогулке по району Сохо на Манхэттене. Они старались остаться незамеченными, скрывая лица под масками, но папарацци все равно сделали несколько снимков. Эллиот и Аквафина прогулялись по магазинам, а потом зашли в ресторан.

[ + – ] Аквафина и Эллиот Пейдж на прогулке

Эллиот, который сменил пол в декабре 2020 года, ранее сообщил, что расстался со своей женой Эммой Портнер. Они прожили вместе три года. Но, по словам актера, "приняли трудное решение о разводе", решив остаться друзьями. Эллиот даже зарегистрировался в приложении для знакомств для знаменитостей.

[ + – ] Актриса Аквафина Фото: Instagram awkwafina [ + – ] Актриса Аквафина на съемках фильма "Джуманджи" Фото: Instagram awkwafina

Аквафина, настоящее имя которой Нора Лам, пока ни с кем не встречалась. Так что ее совместная с Пейдж прогулка породила слухи о романе.

Тем более, что актеры не заняты в совместных проектах и их никогда ранее не видели вместе. Так что не исключено, что приложение для знакомств все-таки сработало.

Впрочем, Аквафина и Эллиот Пейдж никак не прокомментировали произошедшее и пока неизвестно, что их связывает.