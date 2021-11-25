Актера-трансгендера Эллиота Пейджа и Аквафину заподозрили в романе
Пара прогулялась по Манхэттену и вместе сходила в ресторан
34-летняя звезда фильма "Джуно", актер-трансгендер Эллиот Пейдж вышел на прогулку с 33-летней актрисой Аквафиной, снимавшейся в "Джуманджи". Журналисты предположили, что у них роман. Об этом пишет Daily Mail.
Пару заметили на прогулке по району Сохо на Манхэттене. Они старались остаться незамеченными, скрывая лица под масками, но папарацци все равно сделали несколько снимков. Эллиот и Аквафина прогулялись по магазинам, а потом зашли в ресторан.
Эллиот, который сменил пол в декабре 2020 года, ранее сообщил, что расстался со своей женой Эммой Портнер. Они прожили вместе три года. Но, по словам актера, "приняли трудное решение о разводе", решив остаться друзьями. Эллиот даже зарегистрировался в приложении для знакомств для знаменитостей.
Аквафина, настоящее имя которой Нора Лам, пока ни с кем не встречалась. Так что ее совместная с Пейдж прогулка породила слухи о романе.
Тем более, что актеры не заняты в совместных проектах и их никогда ранее не видели вместе. Так что не исключено, что приложение для знакомств все-таки сработало.
Впрочем, Аквафина и Эллиот Пейдж никак не прокомментировали произошедшее и пока неизвестно, что их связывает.