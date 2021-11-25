Трансгендерного актора Елліота Пейджа та Аквафіну запідозрили в романі

Пара прогулялася Манхеттеном і разом сходила в ресторан

34-річна зірка фільму "Джуно", актор-трансгендер Елліот Пейдж вийшов на прогулянку з 33-річною актрисою Аквафіною, яка знімалася в "Джуманджі". Журналісти припустили, що в них роман. Про це пише Daily Mail.

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Пару помітили на прогулянці районом Сохо на Манхеттені. Вони намагалися залишитись непоміченими, приховуючи обличчя під масками, але папараці все одно зробили кілька знімків. Еліот та Аквафіна прогулялися магазинами, а потім зайшли до ресторану.

[ + – ] Аквафіна та Еліот Пейдж на прогулянці

Елліот, який змінив стать у грудні 2020 року, раніше повідомив, що розлучився зі своєю дружиною Еммою Портнер. Вони прожили разом три роки. Але, за словами актора, "прийняли важке рішення про розлучення", вирішивши залишитись друзями. Елліот навіть зареєструвався в додатку для знайомств для знаменитостей.

[ + – ] Актриса Аквафіна Фото: Instagram awkwafina [ + – ] Актриса Аквафіна на зйомках фільму "Джуманджі" Фото: Instagram awkwafina

Аквафіна, справжнє ім'я якої Нора Лам, поки що ні з ким не зустрічалася. Отже, її спільна з Пейдж прогулянка породила чутки про роман.

Тим більше, що актори не зайняті у спільних проєктах та їх ніколи раніше не бачили разом. Тож не виключено, що додаток для знайомств таки спрацював.

Втім, Аквафіна та Еліот Пейдж ніяк не прокоментували те, що сталося, і поки що невідомо, що їх пов'язує.