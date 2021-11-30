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Тренды зимы 2021-22. Лучшие модели верхней одежды из эко-кожи на зиму

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Фото: Getty Images | Самые модные единицы верхней одежды зимы 2021-22

Зима уже совсем близко, а, значит, пора купить самую стильную одежду — теплую, модную и отвечающую современным тенденциям

В ожидании зимы стоит позаботиться о покупке самого нужного предмета одежды – того, который будет согревать до весны. Первое, что приходит в голову – пуховик. И Фокус уже советовал, как выбрать идеальный пуховик, а также рекомендовал обзавестись главным трендом сезона зима 2021-2022: коротким пуховиком. В котором удобно прогуливаться по магазинам, любоваться новогодними праздничными декорациями в преддверии "дня Х" и, конечно же, водить машину.

В свою очередь, стилисты рекомендуют обратить внимание еще на один тренд, который в этом году стал популярнее других. Не секрет, что сейчас дизайнеры делают ставку на экологичность, поэтому шубы и дубленки из натурального меха и кожи уходят в прошлое. А заменить их рекомендуют эко-кожей и эко-мехом, которые смотрятся не хуже и, что важно, куда легче по весу натуральных материалов. Об этом пишет Marie Claire.

Одна из самых стильных альтернатив пуховику зимой — это, безусловно, дубленка. Модные инфлюэнсеры и стилисты советуют на осень выбрать укороченный вариант, но зимой носить эко-дубленку подлинней, не изменяя традиции утепляться зимой максимально.

дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа
дубленка, искусственная кожа, эко кожа

В тренде как дубленки-авиаторы, как у Jacquemus, так и длинные дубленки, которые зимой будут отлично сочетаться с трикотажными платьями, макси-юбками, джинсами и теплыми шерстяными брюками.

В более теплую погоду дубленки могут заменить модные кожаные пальто. Сейчас, когда мода взяла курс на коды ретро, стоит приобрести пальто из эко-кожи, как у героев боевиков из 1990-х. Их обязательный атрибут – пояс и отложной воротник. Если захочется соригинальничать – стоит выбрать лаковое кожаное пальто яркого цвета.

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кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ
кожаное пальто, пальто из искусственной кожи, эко кожа, пальто, плащ

Но если все эти варианты покажутся вам слишком экстравагантными и вы решите, что варианта лучше пуховика все-таки не существует, стоит выбрать пуховик именно из искусственной кожи.

Такой вариант верхней одежды на зиму смотрится стильно и привычно, и к тому же, можно выбрать пуховик любой длины. Как короткий, который можно носить с джинсами и ботинками, так и длинный, как у Ким Кардашьян.

кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
Фото: Asos
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
Фото: Getty Images
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа
кожаный пуховик, искусственная кожа, пуховик, эко кожа

Напомним, сейчас активисты и борцы за права животных настаивают на полном отказе от натурального меха и кожи, а крупные бренды заявляют о том, что больше не будут использовать их в своих коллекциях. О решении взять курс на экологичность уже заявили такие модные дома, как Gucci, Chanel, Giorgio Armani, Michael Kors, Burberry и другие. И стоит отметить, что сейчас одежда из эко-материалов ни в чем не уступает натуральным изделиям и даже допускает больше вариантов для выбора.