Тренды зимы 2021-22. Лучшие модели верхней одежды из эко-кожи на зиму

Зима уже совсем близко, а, значит, пора купить самую стильную одежду — теплую, модную и отвечающую современным тенденциям

В ожидании зимы стоит позаботиться о покупке самого нужного предмета одежды – того, который будет согревать до весны. Первое, что приходит в голову – пуховик. И Фокус уже советовал, как выбрать идеальный пуховик, а также рекомендовал обзавестись главным трендом сезона зима 2021-2022: коротким пуховиком. В котором удобно прогуливаться по магазинам, любоваться новогодними праздничными декорациями в преддверии "дня Х" и, конечно же, водить машину.

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В свою очередь, стилисты рекомендуют обратить внимание еще на один тренд, который в этом году стал популярнее других. Не секрет, что сейчас дизайнеры делают ставку на экологичность, поэтому шубы и дубленки из натурального меха и кожи уходят в прошлое. А заменить их рекомендуют эко-кожей и эко-мехом, которые смотрятся не хуже и, что важно, куда легче по весу натуральных материалов. Об этом пишет Marie Claire.

Одна из самых стильных альтернатив пуховику зимой — это, безусловно, дубленка. Модные инфлюэнсеры и стилисты советуют на осень выбрать укороченный вариант, но зимой носить эко-дубленку подлинней, не изменяя традиции утепляться зимой максимально.

В тренде как дубленки-авиаторы, как у Jacquemus, так и длинные дубленки, которые зимой будут отлично сочетаться с трикотажными платьями, макси-юбками, джинсами и теплыми шерстяными брюками.

В более теплую погоду дубленки могут заменить модные кожаные пальто. Сейчас, когда мода взяла курс на коды ретро, стоит приобрести пальто из эко-кожи, как у героев боевиков из 1990-х. Их обязательный атрибут – пояс и отложной воротник. Если захочется соригинальничать – стоит выбрать лаковое кожаное пальто яркого цвета.

Но если все эти варианты покажутся вам слишком экстравагантными и вы решите, что варианта лучше пуховика все-таки не существует, стоит выбрать пуховик именно из искусственной кожи.

Такой вариант верхней одежды на зиму смотрится стильно и привычно, и к тому же, можно выбрать пуховик любой длины. Как короткий, который можно носить с джинсами и ботинками, так и длинный, как у Ким Кардашьян.

Фото: Asos Фото: Getty Images

Напомним, сейчас активисты и борцы за права животных настаивают на полном отказе от натурального меха и кожи, а крупные бренды заявляют о том, что больше не будут использовать их в своих коллекциях. О решении взять курс на экологичность уже заявили такие модные дома, как Gucci, Chanel, Giorgio Armani, Michael Kors, Burberry и другие. И стоит отметить, что сейчас одежда из эко-материалов ни в чем не уступает натуральным изделиям и даже допускает больше вариантов для выбора.