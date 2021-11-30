Тренди зими 2021–22. Найкращі моделі верхнього одягу з екошкіри на зиму

Зима вже зовсім близько, а, значить, час придбати найстильніший одяг — теплий, модний і відповідний сучасним тенденціям

В очікуванні зими варто подбати про купівлю найпотрібнішого предмета одягу – того, що зігріватиме до весни. Перше, що спадає на думку – пуховик. І Фокус уже радив, як вибрати ідеальний пуховик, а також рекомендував обзавестися головним трендом сезону зима 2021-2022: коротким пуховиком. У якому зручно ходити по магазинах, милуватися новорічними святковими декораціями напередодні "дня Х" і, звичайно ж, водити машину.

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У свою чергу, стилісти рекомендують звернути увагу ще на один тренд, який цього року став популярнішим за інших. Не секрет, що зараз дизайнери роблять ставку на екологічність, тому шуби та дублянки з натурального хутра та шкіри йдуть у минуле. А замінити їх рекомендують екошкірою та екохутром, які виглядають не гірше і, що важливо, куди легші за вагою від натуральних матеріалів. Про це пише Marie Claire.

Одна із найстильніших альтернатив пуховику взимку — це, безумовно, дублянка. Модні інфлюенсери та стилісти радять на осінь вибрати укорочений варіант, але взимку носити екодублянку найсправжніше, не змінюючи традиції утеплюватися взимку максимально.

У тренді як дублянки-авіатори, як у Jacquemus, так і довгі дублянки, які взимку відмінно поєднуються з трикотажними сукнями, максі-спідницями, джинсами та теплими вовняними штанами.

У теплішу погоду дублянки можуть замінити модні шкіряні пальта. Зараз, коли мода взяла курс на коди ретро, варто придбати пальто з екошкіри, як у героїв бойовиків із 1990-х. Їхній обов'язковий атрибут – пояс та відкладний комір. Якщо захочеться бути оригінальним – варто вибрати лакове шкіряне пальто яскравого кольору.

Але якщо всі ці варіанти здадуться вам занадто екстравагантними і ви вирішите, що варіанта краще за пуховик все-таки не існує, варто вибрати пуховик саме зі штучної шкіри.

Такий варіант верхнього одягу на зиму виглядає стильно і звично, до того ж, можна вибрати пуховик будь-якої довжини. Як короткий, який можна носити з джинсами та черевиками, так і довгий, як у Кім Кардаш'ян.

Фото: Asos Фото: Getty Images

Нагадаємо, наразі активісти та борці за права тварин наполягають на повній відмові від натурального хутра та шкіри, а великі бренди заявляють про те, що більше не використовуватимуть їх у своїх колекціях. Про рішення взяти курс на екологічність уже заявили такі модні будинки як Gucci, Chanel, Giorgio Armani, Michael Kors, Burberry та інші. І варто зазначити, що зараз одяг з екоматеріалів ні в чому не поступається натуральним виробам і навіть припускає більше варіантів для вибору.