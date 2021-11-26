Тренди зими 2021–22. Топ-5 модних коротких пуховиків

Зима настає вже наступного тижня. Це означає, що настав час купити найбільш важливий і модний предмет зимового гардеробу – короткий пуховик.

Узимку модницям не хочеться змінювати свої правила, а це означає, що холоди — чудовий час похизуватися в стильному пуховику. У той же час важливо пам'ятати про збереження здоров'я, яким ризикувати точно не потрібно.

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Коли настають холоди, багато модниць не можуть розібратися в поєднаннях рекомендацій модних експертів. Адже сьогодні стилісти та дизайнери пропонують таку кількість моделей, що важко зупинити вибір на тому самому, єдиному пуховику, який радуватиме всю зиму і, можливо, не один рік. Але одним із ключових трендів сезону зима 2021-22 виявився короткий пуховик. Так, маючи це знання, стає трохи простіше визначитися з вибором одиниці верхнього одягу. Про це пише InStyle.

До речі, про те, який пуховик точно не варто купувати, Фокус уже писав. Нині не в тренді занадто тісні пуховики, а також пуховики з хутром і великою кількістю декору. Зима 2021-22 робить ставку на елегантну лаконічність і комфортний оверсайз.

Звичайно ж, короткими пуховиками обзавелися вже всі модні інфлюенсери та зірки, і, безумовно, вони мають чудовий вигляд. Однак, надягаючи подібну одиницю верхнього одягу, слід брати до уваги, що найкращий вигляд вона має з базовими речами та взуттям на низькому ходу, наприклад, черевиками "челсі".

Найкраще короткий пуховик пасує дівчатам-водійкам, адже саме коротка модель пуховика не сковує рухи та не заважає водити машину. Однак, останніми роками зими не особливо холодні, тому ефектний образ можна приміряти будь-якій модниці. Навіть обравши бажану модель, слід приміряти її. Не всі моделі коротких пуховиків універсальні та пасують далеко не всім типам фігури.

Ультракороткий пуховик

Дебютний тренд у нашій добірці. Тільки цього року ця модель пуховика почала з'являтися на подіумах у колекціях провідних дизайнерів.

[ + – ] Ультракороткий пуховик — сміливе рішення Фото: WWD

Цей фасон ідейно робить посилання на модні коди стилю 1990-х, який знову став популярним. У тренді – короткі топи та прямі джинси. Тож цілком логічною є актуалізація вкорочених пуховиків. Цей тренд зими 2021-22 відмінно поєднується з вільними джинсами та черевиками на рифленій підошві.

Пуховик-кімоно

Або як його називають "пуховик-халат". Особливість цієї моделі полягає в тому, що вона обходиться без застібки.

[ + – ] Пуховик-кімоно — тренд сезону Фото: Asos

Його варто просто запахнути та зафіксувати поясом, як куртку для занять карате. Це, мабуть, найелегантніший фасон короткого пуховика для зими. Він чудово поєднується з чоботами на підборах і ще одним трендом сезону – трикотажною сукнею.

Оксамитовий пуховик

Новинка сезону, яку популяризує така зірка як Блейк Лайвлі. Короткий пуховик із м'якого оксамиту або вельвету, можливо, не надто практичний у снігопад, зате має елегантний вигляд, тим більше, м'які тканини дуже актуальні в сезоні. Дизайнери, що так довго побоювалися оксамиту, складного в пошитті та носінні, цієї зими відірвалися на повну.

[ + – ] Вельветовий або оксамитовий пуховик — модна новика Фото: мороженое

Gucci споконвіку створюють оксамитові костюми та сукні. А в сезоні на подіумах з'явилися моделі оксамитових пуховиків від провідних модних будинків. Утім, цей тренд далеко не новий, а надто добре забутий старий. Адже колись, на початку минулого століття, пані хизувалися в зимових пальтах із оксамиту та хутра й мали шикарний вигляд навіть у снігову погоду.

Пуховик із овчиною

Особливу позицію серед трендів цього сезону посідають пуховики з овчиною. У колишні сезони хутряна обробка декорувала тільки капюшон і була пухнастою.

[ + – ] Пуховики з овчиною — модне рішення Фото: Asos

Тепер, коли в моді лаконічність, коротке хутро овчини прикрашає рукави та кишені. Гібридні моделі, які поєднують у собі пуховик і дублянку, – це вдалий вибір на зиму. Крім того, якщо ви усвідомлено відмовляєтесь від натурального хутра, існує багато моделей зі штучного.

Кольоровий пуховик

Цієї зими в моді яскраві короткі пуховики. Причому актуальні як моделі в монокольорі, так і смугасті пуховики у стилі 1990-х.

Фото: Asos

[ + – ] Кольорові пуховики — тренди сезону Фото: Getty Images

Подібні моделі мають ефектний і актуальний вигляд, але варто пам'ятати, що вони диктують створювати образи в спортивному стилі, так що елегантні чоботи на підборах і вузькі спідниці не зможуть ефектно доповнити цю одиницю верхнього одягу.