Отец мятежной японской принцессы Мако осудил журналистов, критикующих его дочь

Наследный принц Фумихито заявил, что шикарной свадебной церемонии не было, потому он так решил

Японский принц Фумихито наконец прокомментировал ситуацию, которая сложилась с его дочерью. Принцесса Мако вышла замуж за простолюдина Кейя Комуро и лишилась всех привилегий. Роман пары и их бракосочетание сопровождали многочисленные скандалы, но императорский двор впервые нарушил молчание. Об этом пишет Daily Mail.

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Принцесса Мако и Кей Комуро сочетались браком на скромной гражданской церемонии и почти сразу же отбыли в Нью-Йорк, где работает Кей. Но японцы были недовольны выбором принцессы. Они критиковали ее избранника за все: начиная от происхождения и заканчивая прической, которую он носил в юности.

[ + – ] Принцесса Мако и ее избранник Кей Комуро Фото: Getty Images

Также огласку получил семейный скандал: до сих пор в прессе ведутся дискуссии, должна ли мать Комуро деньги своему бывшему жениху. Она утверждает, что деньги были подарком, а ее бывший возлюбленный – что он дал крупную сумму в долг на образование Кея.

Комуро, объявив о помолвке с принцессой, сделал заявление, в котором утверждал, что обвинения в адрес его матери беспочвенны, но этого оказалось мало.

Теперь нарушил молчание и отец невесты, наследный принц Фумихито. Он заявил, что журналисты вели себя "отвратительно", критикуя выбор его дочери, сообщил, что пара подверглась ужасным унижениям и отметил, что клеветать недопустимо.

Принц сообщил, что это он принял решение не устраивать шикарную свадьбу для дочери, чтобы не привлекать ненужное внимание и избежать обвинения в лишних тратах.

Фумихито сказал, что он отправил дочь в Нью-Йорк, пожелав ей с мужем удачи в США. И это решение о переезде было совместным, вся семья решила, что это "лучший выбор".

Принц также отметил, что императорская семья примет меры, если СМИ и дальше будут публиковать ложную информацию о принцессе Мако и ее муже.