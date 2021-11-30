Батько бунтівної японської принцеси Мако засудив журналістів, які критикують його дочку

Наслідний принц Фуміхіто заявив, що шикарної весільної церемонії не було, тому він так вирішив.

Японський принц Фуміхіто нарешті прокоментував ситуацію, що склалась із його дочкою. Принцеса Мако вийшла заміж за простолюдина Кея Комуро та втратила всі привілеї. Роман пари та їхнє одруження супроводжували численні скандали, але імператорський двір уперше порушив мовчання. Про це пише Daily Mail.

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Принцеса Мако та Кей Комуро одружилися на скромній цивільній церемонії та майже відразу ж відбули до Нью-Йорка, де працює Кей. Але японці були незадоволені вибором принцеси. Вони критикували її обранця за все: починаючи від походження та закінчуючи зачіскою, яку він носив у юності.

[ + – ] Принцеса Мако та її обранець Кей Комуро Фото: Getty Images

Також розголос отримав сімейний скандал: досі в пресі точаться дискусії, чи мати Комуро винна гроші своєму колишньому нареченому. Вона стверджує, що гроші були подарунком, а її колишній коханий дав велику суму на освіту Кея.

Комуро, оголосивши про заручини з принцесою, зробив заяву, в якій стверджував, що звинувачення на адресу його матері є безпідставними, але цього виявилося замало.

Тепер порушив мовчання й батько нареченої, спадкоємець принц Фуміхіто. Він заявив, що журналісти поводилися "огидно", критикуючи вибір його дочки, повідомив, що пара зазнала жахливих принижень і зазначив, що наклепи неприпустимі.

Принц повідомив, що це він вирішив не влаштовувати шикарне весілля для доньки, щоб не привертати непотрібної уваги й уникнути звинувачень у зайвих витратах.

Фуміхіто сказав, що він відправив дочку до Нью-Йорка, побажавши їй із чоловіком удачі в США. І це рішення про переїзд було спільним, уся родина вирішила, що це "кращий вибір".

Принц також зазначив, що імператорська сім'я вживе заходів, якщо ЗМІ й надалі публікуватимуть неправдиву інформацію про принцесу Мако та її чоловіка.