Дима Билан объяснил, почему вышел на сцену в неадекватном состоянии

Накануне в Сети разгорелся скандал из-за неадекватного поведения певца на сцене

Во время частного выступления на свадьбе в Казахстане российский музыкант Дима Билан вышел на сцену явно не в адекватном и не трезвом виде. Перед гостями вечера 39-летний певец появился в таком состоянии, что не мог даже держаться на ногах и не мог попадать в ноты. Об этом сообщает Spletnik.

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Спустя некоторое время Дима Билан попросил прощения у своих фанатов за такое поведение, когда видео со свадьбы разлетелось в Сети. Он объяснил, что до этого много работал и устал. И признался, что действительно немного выпил перед выступлением. Что и спровоцировало такое "шоу". Во время эмоционального обращения к поклонникам певец даже не сдержал слез.

[ + – ] Нетрезвое выступление Димы Билана на свадьбе в Казахстане

"Иногда человек напивается, неужели с вами такого не было? Я не поверю. Я не спал трое суток, потому что у меня съемки, съемки, съемки, песни, музыка. Я очень устал, и у меня 40 лет на носу. Меня колбасит очень сильно. Мама плачет моя. Смотрит мои сторис. Мне стыдно очень", — признался певец со слезами на глазах.

[ + – ] Извинения артиста за неадекватное поведение

Мнения пользователей Сети разделились, ведь одни начали осуждать такое поведение публичного лица, а другие отнеслись с пониманием к бешеному графику музыканта.

Стоит отметить, что два года назад произошел похожий скандал в российском городе Самара. Тогда Дима Билан, выступая на дне города, вышел на сцену в нетрезвом виде и фактически испортил праздник, ведь не смог спеть нормально даже одну песню. Чем спровоцировал гостей мероприятия потом написать петицию, которая требовала публичных извинений от артиста.

Напомним, Дима Билан ранее выступал в оккупированном Россией Крыму, за что стал фигурантом уголовного производства, открытого в Украине.