В Украине открыли производство против 23 артистов за выступление на открытии Керченского моста

Среди артистов, которые пели в аннексированном Крыму — Олег Газманов, Григорий Лепс, Дима Билан, Зара и группа "Градусы".

Прокуратура Автономной Республики Крым и г. Севастополя, которая временно базируется в Херсоне, начала уголовное производство против 23 российских артистов, которые посетили оккупированный полуостров для выступления в честь открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на их официальном канале в Telegram.

"Начато уголовное производство по факту незаконного въезда\выезда из\на оккупированный полуостров 23 российских артистов, направлявшихся в Крым для выступления на концерте по случаю открытия незаконно построенного моста через Керченский пролив", — сказано в публикации.

Сообщается, что расследование начато после соответствующего обращения главы общественной организации "Евромайдан-Крым" Сергея Мокренюка.

Правовая квалификация производства — ч. 2 ст. 332-1 Уголовного кодекса Украины ("нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее"). Санкция по этой статье предусматривает от трех до пяти лет лишения свободы с Досудебным расследованием занимается филиал СБУ в АР Крым.

Впрочем, какие именно артисты стали фигурантами этого производства в ведомстве не уточнили. Однако во время упомянутого концерта со сцены выступили следующие исполнители:

Олег Газманов;

Валерия;

Кубанский казачий хор;

Дима Билан;

Лариса Долина;

Зара;

Алена Свиридова;

Группа "Градусы";

Жасмин;

Григорий Лепс;

Ярослава Дегтярева;

SOPRANO Турецкого;

и другие

[ + – ] Концерт к открытию Крымского моста, май 2018 года

Напомним, в декабре 2020 года в "черный список" Минкульта Украины внесли российского актера Алексея Гуськова. В 2014 году он поставил подпись под письмом Владимиру Путину, чем поддержал оккупацию Крыма. Этот "черный список" появился в 2015 году. На данный момент в нем 178 человек, среди которых — актеры Леонид Ярмольник, Дмитрий Харатьян, Алиса Фрейндлих, певица Юлия Чичерина, открыто поддерживающая боевиков на Донбассе, Олег Газманов, Александр Розенбаум и многие другие.

Ранее на три года запретили приезжать в Украину ведущей новостей российского телеканала "РБК" Светлане Чебан из-за посещения оккупированного Крыма.