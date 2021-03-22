В Україні відкрили провадження проти 23 артистів за виступ на відкритті Керченського мосту

Серед артистів, які співали в анексованому Криму — Олег Газманов, Григорій Лепс, Діма Білан, Зара і група "Градуси".

Прокуратура Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, яка тимчасово базується в Херсоні, почала кримінальне провадження проти 23 російських артистів, які відвідали окупований півострів для виступу на честь відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба відомства на їх офіційному каналі у Telegram.

"Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного в'їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, які прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку", — сказано в публікації.

Повідомляється, що розслідування розпочали після відповідного звернення голови громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка.

Правова кваліфікація провадження — ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України ("порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї"). Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі з Досудовим розслідуванням, яким займається філія СБУ в АР Крим.

Втім, які саме артисти стали фігурантами цього провадження у відомстві не уточнили. Однак під час згаданого концерту зі сцени виступили такі виконавці:

Олег Газманов;

Валерія;

Кубанський козачий хор;

Діма Білан;

Лариса Доліна;

Зара;

Олена Свиридова;

Група "Градуси";

Жасмін;

Григорій Лепс;

Ярослава Дегтярьова;

SOPRANO Турецького;

та інші

[ + – ] Концерт до відкриття Кримського моста, травень 2018 року

Нагадаємо, в грудні 2020 року в "чорний список" Мінкульту України внесли російського актора Олексія Гуськова. У 2014 році він поставив підпис під листом Володимиру Путіну, чим підтримав окупацію Криму. Цей "чорний список" з'явився у 2015 році. Зараз у ньому 178 осіб, серед яких — актори Леонід Ярмольник, Дмитро Харатьян, Аліса Фрейндліх, співачка Юлія Чичеріна, яка відкрито підтримує бойовиків на Донбасі, Олег Газманов, Олександр Розенбаум і багато інших.

Раніше на три роки заборонили приїжджати в Україну ведучій новин російського телеканалу "РБК" Світлані Чебан через відвідування окупованого Криму.