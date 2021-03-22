В Україні відкрили провадження проти 23 артистів за виступ на відкритті Керченського мосту
Серед артистів, які співали в анексованому Криму — Олег Газманов, Григорій Лепс, Діма Білан, Зара і група "Градуси".
Прокуратура Автономної Республіки Крим та м.Севастополя, яка тимчасово базується в Херсоні, почала кримінальне провадження проти 23 російських артистів, які відвідали окупований півострів для виступу на честь відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку. Про це повідомляє прес-служба відомства на їх офіційному каналі у Telegram.
"Розпочато кримінальне провадження за фактом незаконного в'їзду\виїзду з\на окупований півострів 23 російських артистів, які прямували до Криму для виступу на концерті з нагоди відкриття незаконно побудованого мосту через Керченську протоку", — сказано в публікації.
Повідомляється, що розслідування розпочали після відповідного звернення голови громадської організації "Євромайдан-Крим" Сергія Мокренюка.
Правова кваліфікація провадження — ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України ("порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї"). Санкція за цією статтею передбачає від трьох до п'яти років позбавлення волі з Досудовим розслідуванням, яким займається філія СБУ в АР Крим.
Втім, які саме артисти стали фігурантами цього провадження у відомстві не уточнили. Однак під час згаданого концерту зі сцени виступили такі виконавці:
- Олег Газманов;
- Валерія;
- Кубанський козачий хор;
- Діма Білан;
- Лариса Доліна;
- Зара;
- Олена Свиридова;
- Група "Градуси";
- Жасмін;
- Григорій Лепс;
- Ярослава Дегтярьова;
- SOPRANO Турецького;
- та інші
Нагадаємо, в грудні 2020 року в "чорний список" Мінкульту України внесли російського актора Олексія Гуськова. У 2014 році він поставив підпис під листом Володимиру Путіну, чим підтримав окупацію Криму. Цей "чорний список" з'явився у 2015 році. Зараз у ньому 178 осіб, серед яких — актори Леонід Ярмольник, Дмитро Харатьян, Аліса Фрейндліх, співачка Юлія Чичеріна, яка відкрито підтримує бойовиків на Донбасі, Олег Газманов, Олександр Розенбаум і багато інших.
Раніше на три роки заборонили приїжджати в Україну ведучій новин російського телеканалу "РБК" Світлані Чебан через відвідування окупованого Криму.