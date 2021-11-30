Діма Білан пояснив, чому вийшов на сцену в неадекватному стані

Напередодні в мережі розгорівся скандал через неадекватну поведінку співака на сцені

Під час свого виступу на весіллі в Казахстані російський музикант Діма Білан вийшов на сцену явно не в адекватному та тверезому вигляді. Перед гостями вечора 39-річний співак з'явився в такому стані, що не міг навіть триматися на ногах та співав не в лад. Про це пише Spletnik.

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Опісля Діма Білан попросив вибачення у своїх фанатів за таку поведінку, коли відео з весілля розлетілося в мережі. Він пояснив, що перед тим багато працював і втомився. І зізнався, що дійсно трохи випив перед виступом. Що і спровокувало таке "шоу". Під час емоційного звернення до прихильників співак навіть не стримав сліз.

[ + – ] Нетверезий виступ Діми Білана на весіллі в Казахстані

"Інколи людина напивається, невже з вами такого не було? Я не повірю. Я не спав три доби, тому що в мене зйомки, зйомки, зйомки, пісні, музика. Я дуже втомився, і в мене 40 років на носі. Мене ковбасить дуже сильно. Мама плаче моя. Дивиться мої сторіз. Мені соромно дуже", — зізнався співак зі сльозами на очах.

[ + – ] Вибачення артиста за неадекватну поведінку

Думки користувачів мережі розділилися, адже одні почали засуджувати таку поведінку публічної особи, а інші поставилися з розумінням до скаженого графіка музиканта.

Варто зазначити, що два роки тому відбувся схожий скандал у російському місті Самара. Тоді Діма Білан, виступаючи на дні міста, вийшов на сцену в нетверезому вигляді і фактично зіпсував свято, адже не зміг заспівати навіть однієї пісні. Чим спровокував гостей заходу згодом написати петицію, яка вимагала публічних вибачень від артиста.

Нагадаємо, Діма Білан раніше виступав в окупованому Росією Криму, за що став фігурантом кримінального провадження, відкритого в Україні.