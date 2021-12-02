Группа Queen выпустила уникальные ювелирные украшения (фото)

Украшения будут доступны к покупке до января следующего года.

Легендарная рок-группа Queen в партнерстве с известным британским дизайнером ювелирных украшений из Хаттон-Гарден Джонни Хокстоном создала два эксклюзивных украшения, выпущенных ограниченным тиражом, сообщает QueenOnline.com. Фотографиями украшений поделился на своей странице в соцсети и сам дизайнер.

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В коллаборации создано кольцо из 9-каратного золота, на котором выгравировано слово Queen, цепочка из чистого серебра и подвеска "Q". Сотрудничество Queen и Джона Хокстона, известного своим нестандартным взглядом на дизайн украшений, сочетающий мастерство и дань уважения уличной культуре, посвящено 50-летию музыки легендарного коллектива.

[ + – ] Кольцо из 9-каратного золота [ + – ] Серебряная цепочка с подвеской

Цепочка с подвеской и кольцо ручной работы стоят 145 и 245 фунтов стерлингов соответственно.

По словам Хокстона, для него стало большой честью поучаствовать в этом проекте, поскольку он является преданным поклонником творчества Queen и считает ее одной из самых влиятельных групп своего поколения.

"Я могу только надеяться, что мой скромный вклад отдает должное этому прекрасному наследию", – подчеркнул он.

Купить украшения можно до января следующего в магазине Queen – The Greatest, запущенном в честь 50-летия группы. Этот всплывающий (временный) магазин на Carnaby Street в Лондоне создан в партнерстве с Bravado, компанией Universal Music Group, занимающейся торговлей и брендом.

Кроме украшений, там представлены музыкальные релизы ограниченным тиражом, новые продукты и увлекательные модные коллаборации, причем каждый месяц его трехмесячного существования посвящен разной тематике – Музыка, Искусство и дизайн и Магия.

Как известно, 24 ноября исполнилось 30 лет со дня смерти фронтмена коллектива Фреди Меркьюри. В возрасте 45 лет легендарный музыкант проиграл битву со СПИДом.