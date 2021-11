30 лет без Фредди Меркьюри. Последнее признание рок-легенды

24 ноября исполняется ровно 30 лет со дня смерти одного из величайших музыкантов в истории мировой рок-музыки – Фредди Меркьюри, бессменного фронтмена группы Queen.

Жизнь Фредди Меркьюри оборвалась в зените его карьеры, а смерть кумира стала потрясением для его поклонников по всему миру. До последнего Фредди держал в тайне диагноз, который стал его приговором – СПИД. Фокус собрал все, что известно о том, как смертельный в то время недуг атаковал Меркьюри, и какими были последние годы жизни рок-легенды.

Шокирующее признание Фредди Меркьюри накануне смерти

Как пишет Mirror, о своем диагнозе Фредди узнал за 4 года до смерти, однако в других источниках фигурируют цифры в 5 и 6 лет. Этот момент даже показан в нашумевшем фильме "Богемская рапсодия" с Рами Малеком в главной роли.

[ + – ] Фредди признается группе, что у него СПИД: кадры из фильма "Богемская рапсодия"

Меркьюри хранил молчание до последнего, игнорируя слухи и домыслы в прессе, а также пасущихся вокруг его дома в Лондоне папарацци, пытавшихся сфотографировать кумира. Им все же удалось сделать фото смертельно больного артиста, который прогуливался по двору, и оно ошеломило его фанатов: на снимке был не Фредди, а его тень. Так сильно болезнь изменила музыканта.

[ + – ] Последние прижизненные фото Фредди Меркьюри Фото: Соцсети

Наконец 23 ноября 1991 года фронтмен Queen сделал заявление:

"Отвечая на огромное количество предположений в СМИ, я хочу подтвердить, что у меня был положительный результат теста на ВИЧ и у меня СПИД. Я счел правильным хранить эту информацию в тайне, чтобы защитить конфиденциальность окружающих меня людей. Однако для моих друзей и поклонников по всему миру настало время узнать правду, и я надеюсь, что все присоединятся ко мне, моим докторам и всем остальным во всем мире в борьбе с этой ужасной болезнью".

Это были последние слова легенды – Фредди умер на следующий день после душераздирающего признания. Причиной его смерти стала бронхиальная пневмония, с которой организм музыканта не смог справиться.

[ + – ] Фредди Меркьюри, вечная легенда рок-музыки

Диагноз Фредди Меркьюри как приговор: почему не было шанса на спасение

Почему в те годы диагноз ВИЧ/СПИД считался приговором и неужели у Фредди не было шансов спастись?

СПИД впервые стал предметом озабоченности в Соединенных Штатах в начале 1980-х годов. 5 июня 1981 года Центр по контролю за заболеваниями (CDC) опубликовал статью с описанием редкого типа пневмонии, PCP, который был обнаружен у пяти ранее здоровых мужчин, принадлежавших к гей-комьюнити в Лос-Анджелесе. У пациентов были отмечены и другие нетипичные инфекции, что привело врачей к выводу, что их иммунная система не функционирует.

Подобные заболевания были обнаружены и в других гей-сообществах Калифорнии и Нью-Йорка. Менее чем через две недели 35-летний гей был госпитализирован в Национальный институт здравоохранения, став первым человеком, попавшим в больницу из-за СПИДа в США.

В следующем месяце газета для сообщества ЛГБТК + в Сан-Франциско упоминает в своей публикации болезнь, которую называет "Пневмония геев". Днем позже New York Times публикует статью "Редкий рак, обнаруженный у 41 гомосексуалиста", что привело к появлению термина "гей-рак" для обозначения того, что позже стало известно как СПИД.

К концу 1981 года было зарегистрировано 337 случаев проявления симптомов СПИДа у людей, 130 из них умерли до 1982 года.

Кризис привел к отчаянным попыткам повысить осведомленность и замедлить распространение новой болезни. Первая амбулаторная клиника СПИДа, Ward 86, открылась в Сан-Франциско в первый день 1983 года.

Попытки замедлить распространение осложнялись непониманием того, как болезнь может передаваться. В 1984 году CDC рекомендовал не использовать общие иглы из-за возможности передачи вируса через кровь, но New York Times также обнародовала неверную теорию о том, что ВИЧ может передаваться через слюну.

В 1985 году голливудский актер Рок Хадсон объявил, что у него СПИД, став первым крупным общественным деятелем, который не только признался, что инфицирован, но и изменил представление о том, что болезнь ограничена гей-сообществом. Хадсон умер через три месяца, став одной из первых знаменитостей, умерших от СПИДа.

Два года спустя, 4 февраля 1987 года, в возрасте 67 лет скончался культовый пианист Владзю Валентино Либераче. Его врач заявил, что он умер от сердечного приступа, но вскрытие, назначенное коронером округа, показало, что музыкант страдал от СПИДа. Это был яркий пример настороженности общества против людей, у которых была диагностирована болезнь.

СПИД у Фредди Меркьюри: кто виноват?

Главный вопрос, которые задавали и до сих пор задают себе фанаты артиста, – кто заразил Фредди Меркьюри СПИДом. Однако 30 лет спустя официального заявления о том, где лидер группы Queen подхватил вирус, так и не появилось.

В прессе и документальных фильмах есть немало свидетельств: Фредди был гедонистом, любил жизнь и шумные вечеринки с огромным количеством алкоголя и секса, а также не скрывал свою бисексуальность. Правда, свою ориентацию он отказывался обсуждать, ссылаясь на ограничения зороастрийской религии.

До того, как Queen обрела известность, Фредди, он же Фарух Булсара, был в отношениях с Мэри Остин, которую называл любовью всей своей жизни и которой завещал свое состояние. Влюбленные едва не поженились, однако в последний момент музыкант признался девушке, что испытывает тягу не только к женщинам, и она восприняла эти слова как признание в том, что Фредди Меркьюри гей.

[ + – ] Мэри Остин до последних дней Фредди Меркьюри оставалась любовью всей его жизни

После этого Меркьюри открыто менял партнеров, среди которых все же превалировали мужчины.

"Это было довольно очевидно, когда посетители гримерной Фредди начали превращаться из горячих цыпочек в горячих мужчин", – рассказывал близкий друг Меркьюри гитарист Queen Брайан Мэй.

Пик славы коллектива совпал с быстрым распространением ВИЧ/СПИДа в США и Европе. Во время гастролей Queen Фредди Меркьюри часто посещал гей-бары. Его самым любимым местом была гей-сцена в Мюнхене, где музыкант проводил немало времени в период с 1979 по 1985 год.

Впервые слухи о том, что "с Фредди что-то не так" просочились в прессу в 1986 году. СМИ сообщили, что Меркьюри сдал тест на ВИЧ, но сам музыкант эту информацию никак не комментировал. Как пишет обозреватель издания Quora Кончита Ричолли, о болезни он мог узнать годом ранее. Именно тогда в США и Великобритании появились более точные и доступные тесты на СПИД ELISA, которые позволяли выявлять вирус в крови.

"В то время Фредди был еще здоров, или, по крайней мере, у него не было серьезных инфекций, — отмечает журналистка. — Но у него вполне могли быть некоторые из явных признаков ВИЧ-инфекции, которые врачи в середине 80-х начали распознавать как предшественники СПИДА: увеличение лимфатических узлов по всему телу, ночная потливость и общее недомогание легкой или средней степени тяжести. Фредди мог что-то упомянуть своему врачу на одном из своих осмотров — или его врач мог взять анализ крови на ВИЧ наряду с другими возможными заболеваниями, которые были обычным явлением для сексуально активных геев".

[ + – ] В 1985 году Фредди Меркьюри шутил о своем отношении к смерти. Через шесть лет его не стало

К осени 1985 года Фредди Меркьюри внезапно покинул Мюнхен, где записывал сольный альбом, и вернулся в Лондон. Он резко оборвал общение с несколькими ближайшими друзьями – Куртом, умершим от СПИДа, Винни К, который тоже скончался от этой болезни, и Барбарой Валентин. Кроме того, Фредди уволил своего помощника Пола Прентера, который с середины 70-х работал с группой Queen и был связующим звеном Меркьюри в его сексуальных похождениях. Только через него можно было попасть на вечеринки к артисту. Как и многие его друзья, Претентер умер от СПИДа в 1991 году.

Диагноз прозвучал в 1986 году, когда музыканты должны были оформить страховки перед гастролями и сдавали анализы. Вероятнее всего, именно тогда врачи, наконец, выявили у артиста смертельный недуг. Однако сам певец до последнего откладывал подтверждение своих подозрений и не брал трубку, когда звонил врач.

"У Фредди взяли биопсию язвы на руке. Врач пытался позвонить своему звездному пациенту, но тот просто не брал трубку. В конце концов доктор позвонил Мэри и сказал, что ему необходимо срочно поговорить с Фредди. Поэтому Мэри пришлось убедить Фредди встретиться с врачом. Я уверен, что Фредди знал, что собирается сказать доктор, поэтому не хотел слышать диагноз", — говорил личный помощник Меркьюри Питер Фристоун. На протяжении всей карьеры он проживал вместе с Фредди Меркьюри в его доме в Кенсингтоне и поддерживал артиста в борьбе со СПИДом в его последние дни.

[ + – ] Пит Фристоун, личный помощник Фредди Меркьюри Фото: Queen Productions Ltd

По словам Фристоуна, Меркьюри изо всех сил пытался противостоять тому, что с ним происходило.

"Фредди знал о вирусе ВИЧ/СПИДа, появляющемся во всем мире, о друзьях, умирающих от этой болезни, так что очевидно, что это постоянно занимало его мысли. Он мог допустить, что заразился, но опять же, как и многие из нас, забыл об этом, полагая, что "со мной этого не случится". Вы должны понимать, что в те дни это действительно был смертный приговор. Диагноз все еще страшно звучит сегодня, но теперь жизнь можно продлить", – подчеркивает Фристоун.

В 1986 году Фредди вместе с группой отправляется в свой последний тур по 26 стадионам Европы — знаменитый Magic Tour группы Queen. Итогом стало видео Live at Wembley Stadium и Live in Budapest, а также концертные альбомы Live Magic, Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest и Live at Wembley ’86.

Лебединая песня Фредди Меркьюри

Здоровье Фредди Меркьюри стало предметом интенсивных обсуждений, поскольку он худел с каждым днем. Певец скрывал диагноз от большинства людей, в том числе от некоторых из своих близких друзей. Окончательные слухи о том, что Меркьюри тяжело болен, подтвердились в 1989 году, когда артист появился на публике заметно истощенным и похудевшим.

Понимая, что его дни сочтены, Фредди Меркьюри с головой окунулся в работу. Именно в последние годы жизни были записаны песни к альбомам The Miracle (1989) и Innuendo (1991), среди которых легендарная The Show Must Go On.

Последние клипы с участием Фредди Меркьюри — черно-белые с легким эффектом размытости. Только так можно было хоть немного скрыть катастрофические изменения во внешности некогда жизнерадостного и яркого артиста.

[ + – ] Изменения во внешности Меркьюри скрывали с помощью грима и освещения

Композиция Mother Love, написанная Брайаном Мэем, стала прощальной песней Фредди Меркьюри — во всех отношениях.

"Напиши мне, напиши мне что угодно. Я знаю, что мне недолго осталось. Пиши мне слова, пиши мне музыку. Я все спою, а потом делайте что хотите. Главное – закончите…" – вспоминал слова друга гитарист.

Запись песни в студии Mountain Studios в Монтре (Швейцария) продолжалась с 13 по 16 мая 1991 года. Фредди приезжал уже глубоко больной. Артист опирался на трость: каждое движение причиняло ему невероятную боль, но он очень хотел закончить работу.

Продюсер Дэвид Ричардс говорил, что Фредди Меркьюри знал: окончательный вариант песни он уже не услышит, поскольку она будет готова уже после его смерти.

"Я буду петь сейчас, потому что не смогу дождаться их музыки. Я спою с драм-машиной. Поставь мне драм-машину, они потом все закончат", – говорил Фрэдди Дэвиду.

Как только новая строка выходила из-под руки Мэя, Меркьюри садился за микрофон и пел, записывая каждую строчку с трех дублей. Роджер Тейлор вспоминает, что в середине песни Меркьюри взял такую невероятную ноту, что у всех присутствующих мурашки по коже побежали.

На последнем куплете Фредди сказал:

"Я больше не могу, мне надо пойти отдохнуть, потом я вернусь и мы закончим". Однако он так и не вернулся, и песню допел Мэй. Эта композиция стала последней вокальной партией Фредди Меркьюри. Но почти до самой смерти он принимал участие в записи альбома Made In Heaven.

[ + – ] Последняя запись вокала Фреди Меркьюри

Queen — Mother Love (перевод):

Я не хочу с тобою спать,

И страсть мне тоже не нужна.

Мне не нужен бурный роман,

Чтобы почувствовать, что моя жизнь имеет смысл.

Все, что мне нужно, — это поддержка и забота,

Мне просто нужно, чтобы моя жена дарила мне нежную

Материнскую любовь…

Я слишком долго брел в одиночестве по этой дороге,

Мне надоела эта однообразная старая игра.

Я — человек, и говорят, что я сильный,

Но у меня тяжело на сердце, и я потерял надежду.

На улицах города, в холодном внешнем мире

Мне не нужна жалость — только надежное убежище.

Мама, пожалуйста, позволь мне вернуться…

Я не хочу разгонять волны,

Но ты можешь подарить мне любовь, которая мне так нужна…

Я ищу покоя перед смертью,

Я хочу знать только одно — что ты рядом

И что ты подаришь мне всю свою нежную

Материнскую любовь…

[ + – ] Перед смертью Фредди Меркьюри не забыл приготовить рождественские подарки всем своим друзьям

Последние дни Фреди Мерьюри и его посмертный привет

На публике уже тяжело больной Фредди появился 18 февраля 1990 года. Он вместе с коллегами по группе посетил церемонию вручения наград British Phonographic Industry в Театре Доминион, Тоттенхэм-Корт, где группа Queen получила награду за вклад в британскую музыку, а затем – на вечеринке по случаю 20-летия коллектива в Сохо, в клубе Groucho's, где присутствовали несколько сотен человек. Фотографии заметно похудевшего Фредди снова взбудоражили общественность, которая заговорила о его болезни с новой силой. Однако сам музыкант ответил, что никогда не чувствовал себя лучше. Правда, добавил, что гастролировать не собирается.

[ + – ] Последнее появление Фредди Меркьюри на публике, 1990 год

В начале ноября 1991 года Фредди Меркьюри принимает решение отказаться от приема лекарств.

"Я считаю, что он был в мире с самим собой. Фредди решил прекратить прием лекарств на своих условиях. Он знал последствия своих действий, и у него было время поговорить со своими друзьями и семьей и попрощаться", — говорит Фристоун.

По словам Брайана Мэя, несмотря на то, что артист умер от пневмонии, еще до смерти болезнь фактически разрушила ему ногу.

"Проблема была на самом деле в его ноге, и, к сожалению, от нее осталось очень мало. Однажды он показал ее нам за ужином и сказал: "О, Брайан, мне очень жаль, что я расстроил тебя, показав тебе это", – поделился тот в интервью The Sunday Times.

Артист умер в семь часов вечера 24 ноября 1991 года.

"Фредди Меркьюри мирно скончался в своем доме. Его смерть стала результатом бронхопневмонии, вызванной СПИДом", — коротко сообщила прессе его пресс-секретарь Рокси Мидс.

Несколько лет назад в Сети появилось видео, на котором якобы показаны последние часы жизни артиста, однако большинство пользователей сходятся во мнении, что это постановочные кадры, воссоздающие атмосферу того трагического дня.

[ + – ] В Сети появилось видео с кадрами смерти Фредди Меркьюри

Похороны Фредди прошли в соответствии с зороастрийским обрядом, однако, в обход правил, тело музыканта было кремировано. Церемония состоялась в режиме строгой секретности, на ней присутствовали только родные и самые близкие друзья Фредди Меркьюри.

"Гроб с телом Фредди перенесли в часовню под звуки песни Ареты Франклин You’ve Got a Friend. Последовавший затем зороастрийский обряд был продолжением церемонии, начавшейся в полдевятого утра. Два священника-парса, облаченных в белые одежды, провели ее в поминальной часовне похоронного бюро "Джон Нодс и сыновья" в Лэдбоук-Гроув. В конце службы тело Фредди покинуло мир в сопровождении голоса Монсеррат Кабалье, исполнявшей арию D’Amor Sull’ Ali Rosee из оперы Верди "Трубадур". Фредди никогда не стремился быть таким, как все, — такое adieu как раз было в его духе, и Фредди бы его одобрил", – подчеркнул Фристоун.

О том, где похоронен прах, знали только родители и сестра музыканта, а также Мэри Остин. Только в 2013 году появилась информация, что Фредди Меркьюри покоится на кладбище Кенсал Грин на западе Лондона.

[ + – ] Похороны Фрэдди Меркьюри

Через месяц после смерти Фредди Меркьюри еще раз заставил друзей рыдать. Они получили подарки от музыканта на Рождество, которые тот попросил передать им еще при жизни. Сэр Элтон Джон, близкий друг Фредди, получил от него картину любимого британского художника Генри Скотта Тьюка. Произведение искусства было завернуто в наволочку и сопровождалось душераздирающей запиской:

"Дорогая Шэрон, я думала, тебе это понравится. С любовью, Мелина. Счастливого Рождества". Это был намек на очень личные прозвища, которые давали друг другу друг другу Элтон и Фредди.

"По всем правилам, Фредди должен был провести эти последние дни, заботясь только о собственном комфорте. Но он был не таким. Он действительно жил для других. Фредди скончался 24 ноября 1991 года, и через несколько недель после похорон я все еще горевал. В Рождество я узнал, что Фредди оставил мне последнее свидетельство своей самоотверженности. Я хандрил, когда друг появился у моей двери и протянул мне что-то завернутое в наволочку", – вспоминает Элтон Джон.

Одним из последних распоряжений звезды стала передача всех прав на Bohemian Rhapsody фонду Теренса Хиггинса, созданному для противостояния СПИДу и ВИЧ.

Люди прислушались к призыву Фредди Меркьюри объединиться против СПИДа. На концерте памяти, проведенном через пять месяцев после смерти Фредди, собрали 20 миллионов долларов для благотворительных организаций, чья деятельность была направлена на борьбу со СПИДом.

[ + – ] На концерт памяти Меркьюри на стадионе Wembley собрались 72 тысячи человек

Джимм Хаттон, "гражданский муж" Фредди Меркьюри, пережил его на 19 лет и умер в 2010-м. Несмотря на то, что у него тоже был ВИЧ, причиной смерти стал рак легких.

[ + – ] Джимм Хаттон и Фредди Меркьюри

Напомним, BBC2 выпускает документальный фильм, в котором расскажет о последних днях певца. В интервью с журналистами друзья вспомнили о его словах незадолго до смерти. Ранее мы писали о том, как бы сейчас выглядел лидер группы Queen.