30 років без Фредді Мерк'юрі. Останнє зізнання рок-легенди

24 листопада виповнюється рівно 30 років від дня смерті одного з найбільших музикантів в історії світової рок-музики – Фредді Мерк'юрі, незмінного фронтмена гурту Queen.

Життя Фредді Мерк'юрі обірвалося в зеніті його кар'єри, а смерть кумира стала потрясінням для його шанувальників у всьому світі. До останнього Фредді тримав у таємниці діагноз, який став його вироком – СНІД. Фокус зібрав усе, що відомо про те, як смертельна на той час недуга атакувала Мерк'юрі, і якими були останні роки життя рок-легенди.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Шокуюче зізнання Фредді Мерк'юрі напередодні смерті

Як пише Mirror, про свій діагноз Фредді дізнався за 4 роки до смерті, проте в інших джерелах фігурують цифри 5 і 6 років. Цей момент навіть показаний у гучному фільмі "Богемна рапсодія" з Рамі Малеком у головній ролі.

[ + – ] Фредді зізнається групі, що має СНІД: кадри з фільму "Богемна рапсодія"

Мерк'юрі зберігав мовчання до останнього, ігноруючи чутки і домисли в пресі, а також папараці, що паслися навколо його будинку в Лондоні і намагалися сфотографувати кумира. Їм таки вдалося зробити фото смертельно хворого артиста, який прогулювався двором, і воно приголомшило його фанатів: на знімку був не Фредді, а його тінь. Так сильно хвороба змінила музиканта.

[ + – ] Останні прижиттєві фото Фредді Мерк'юрі Фото: Соцсети

Нарешті 23 листопада 1991 року фронтмен Queen зробив заяву:

"Відповідаючи на величезну кількість припущень у ЗМІ, я хочу підтвердити, що у мене був позитивний результат тесту на ВІЛ і у мене СНІД. Я вважав правильним зберігати цю інформацію в таємниці, щоб захистити конфіденційність людей, що оточують мене. Однак для моїх друзів і шанувальників у всьому світі настав час дізнатися правду, і я сподіваюся, що всі приєднаються до мене, моїх лікарів і всіх інших у всьому світі у боротьбі з цією жахливою хворобою".

Це були останні слова легенди – Фредді помер наступного дня після страшного зізнання. Причиною його смерті стала бронхіальна пневмонія, з якою організм музиканта не зміг впоратися.

[ + – ] Фредді Мерк'юрі, вічна легенда рок-музики

Діагноз Фредді Мерк'юрі як вирок: чому не було шансу на порятунок

Чому в ті роки діагноз ВІЛ/СНІД вважався вироком і невже Фредді не мав шансів врятуватися?

СНІД уперше став предметом занепокоєння у Сполучених Штатах на початку 1980-х років. 5 червня 1981 року Центр контролю за захворюваннями (CDC) опублікував статтю з описом рідкісного типу пневмонії, PCP, який був виявлений у п'яти раніше здорових чоловіків, які належали до гей-ком'юніті в Лос-Анджелесі. У пацієнтів були помічені й інші нетипові інфекції, через що лікарі дійшли висновку, що їхня імунна система не функціонує.

Подібні захворювання були виявлені і в інших гей-спільнотах Каліфорнії та Нью-Йорка. Менш ніж за два тижні 35-річний гей був госпіталізований до Національного інституту охорони здоров'я, ставши першою людиною, яка потрапила до лікарні через СНІД у США.

Наступного місяця газета для спільноти ЛГБТК+ у Сан-Франциско згадує у своїй публікації хворобу, яку називає "Пневмонія геїв". На день пізніше New York Times публікує статтю "Рідкісний рак, виявлений у 41 гомосексуаліста", що призвело до появи терміну "гей-рак" для позначення того, що пізніше стало відомо як СНІД.

До кінця 1981 року було зареєстровано 337 випадків прояву симптомів СНІДу у людей, 130 із них померли до 1982 року.

Криза призвела до відчайдушних спроб підвищити обізнаність та сповільнити поширення нової хвороби. Перша амбулаторна клініка СНІДу Ward 86 відкрилася в Сан-Франциско в перший день 1983 року.

Спроби уповільнити поширення ускладнювалися нерозумінням того, як хвороба може передаватися. 1984 року CDC рекомендував не використовувати загальні голки через можливість передачі вірусу через кров, але New York Times також оприлюднила неправдиву теорію про те, що ВІЛ може передаватися через слину.

Важливо

Золотий ювілей Queen. 50 років головній арт-роковій групі в історії

У 1985 році голлівудський актор Рок Гадсон оголосив, що у нього СНІД, ставши першим великим громадським діячем, який не тільки зізнався, що інфікований, але й змінив уявлення про те, що хвороба обмежена гей-спільнотою. Гадсон помер через три місяці, ставши однією з перших знаменитостей, що померли від СНІДу.

Через два роки, 4 лютого 1987 року, у віці 67 років помер культовий піаніст Владзю Валентино Лібераче. Його лікар заявив, що він помер від серцевого нападу, але розтин, призначений коронером округу, показав, що музикант страждав від СНІДу. Це був яскравий приклад настороженості суспільства проти людей, у яких було діагностовано хворобу.

СНІД у Фредді Мерк'юрі: хто винен?

Головне питання, які ставили і досі ставлять собі фанати артиста, – хто заразив Фредді Мерк'юрі СНІДом. Однак через 30 років офіційної заяви про те, де лідер групи Queen підхопив вірус, так і не з'явилося.

У пресі та документальних фільмах є чимало свідчень: Фредді був гедоністом, любив життя та галасливі вечірки з величезною кількістю алкоголю та сексу, а також не приховував свою бісексуальність. Щоправда, свою орієнтацію він відмовлявся обговорювати, посилаючись на обмеження зороастрійської релігії.

До того, як Queen здобула популярність, Фредді, він же Фарух Булсар, був у стосунках з Мері Остін, яку називав любов'ю всього свого життя і якій заповів свій статок. Закохані ледь не побралися, проте в останній момент музикант зізнався дівчині, що відчуває потяг не лише до жінок, і вона сприйняла ці слова як зізнання у тому, що Фредді Мерк'юрі гей.

[ + – ] Мері Остін до останніх днів Фредді Мерк'юрі залишалася любов'ю всього його життя

Після цього Мерк'юрі відкрито змінював партнерів, серед яких все ж таки превалювали чоловіки.

"Це було досить очевидно, коли відвідувачі гримерної Фредді почали перетворюватися з гарячих ціпоньок у гарячих чоловіків", — розповідав близький друг Мерк'юрі гітарист Queen Брайан Мей.

Пік слави колективу збігся зі швидким поширенням ВІЛ/СНІДу у США та Європі. Під час гастролей Queen Фредді Мерк'юрі часто відвідував гей-бари. Його найулюбленішим місцем була гей-сцена в Мюнхені, де музикант проводив чимало часу в період із 1979 по 1985 рік.

Вперше чутки про те, що "з Фредді щось не так" просочилися в пресу 1986 року. ЗМІ повідомили, що Мерк'юрі здав тест на ВІЛ, але сам музикант цю інформацію ніяк не коментував. Як пише оглядач видання Quora Кончіта Річоллі, про хворобу він міг дізнатися роком раніше. Саме тоді у США та Великій Британії з'явилися точніші та доступніші тести на СНІД ELISA, які дозволяли виявляти вірус у крові.

"У той час Фредді був ще здоровий, або, принаймні, у нього не було серйозних інфекцій, — зазначає журналістка. — Але у нього цілком могли бути деякі з явних ознак ВІЛ-інфекції, які лікарі в середині 80-х почали розпізнавати як попередники СНІДУ: збільшення лімфатичних вузлів по всьому тілу, нічна пітливість та загальне нездужання легкого або середнього ступеня тяжкості. Фредді міг щось згадати своєму лікарю на одному зі своїх оглядів або його лікар міг взяти аналіз крові на ВІЛ поряд з іншими можливими захворюваннями, які були звичайним явищем для сексуально-активних геїв".

[ + – ] У 1985 році Фредді Мерк'юрі жартував про своє ставлення до смерті. Через шість років його не стало

До осені 1985 року Фредді Мерк'юрі раптово залишив Мюнхен, де записував сольний альбом, і повернувся до Лондона. Він різко обірвав спілкування з кількома найближчими друзями – Куртом, який помер від СНІДу, Вінні К, який також помер від цієї хвороби, та Барбарою Валентин. Крім того, Фредді звільнив свого помічника Пола Прентера, який з середини 70-х працював із групою Queen і був сполучною ланкою Мерк'юрі у його сексуальних пригодах. Тільки через нього можна було потрапити на вечірки до артиста. Як і багато його друзів, Претентер помер від СНІДу у 1991 році.

Діагноз пролунав у 1986 році, коли музиканти мали оформити страховки перед гастролями та здавали аналізи. Найімовірніше, саме тоді лікарі нарешті виявили в артиста смертельну недугу. Проте сам співак до останнього відкладав підтвердження своїх підозр і не брав слухавку, коли дзвонив лікар.

"У Фредді взяли біопсію виразки на руці. Лікар намагався зателефонувати своєму зірковому пацієнтові, але той просто не брав слухавку. Зрештою лікар зателефонував Мері і сказав, що йому необхідно терміново поговорити з Фредді. Тому Мері довелося переконати Фредді зустрітися з лікарем. Я впевнений, що Фредді знав, що збирається сказати лікар, тому не хотів чути діагноз", — говорив особистий помічник Мерк'юрі Пітер Фрістоун. Протягом усієї кар'єри він проживав разом із Фредді Мерк'юрі у його будинку в Кенсінгтоні та підтримував артиста у боротьбі зі СНІДом у його останні дні.

[ + – ] Піт Фрістоун, особистий помічник Фредді Мерк'юрі Фото: Queen Productions Ltd

За словами Фрістоуна, Мерк'юрі щосили намагався протистояти тому, що з ним відбувалося.

"Фредді знав про вірус ВІЛ/СНІДу, що з'являється в усьому світі, про друзів, що вмирають від цієї хвороби, так що очевидно, що це постійно займало його думки. Він міг припустити, що заразився, але знову ж таки, як і багато хто з нас, забув про це, вважаючи, що "зі мною цього не станеться". Ви повинні розуміти, що в ті дні це справді був смертний вирок. Діагноз все ще страшно звучить сьогодні, але тепер життя можна продовжити", — наголошує Фрістоун.

У 1986 році Фредді разом із групою вирушає у свій останній тур 26 стадіонами Європи — знаменитий Magic Tour групи Queen. Підсумком стало відео Live at Wembley Stadium та Live in Budapest, а також концертні альбоми Live Magic, Hungarian Rhapsody: Queen Live in Budapest та Live at Wembley '86.

Лебедина пісня Фредді Мерк'юрі

Здоров'я Фредді Мерк'юрі стало предметом інтенсивних обговорень, оскільки він худнув з кожним днем. Співак приховував діагноз від більшості людей, зокрема від деяких зі своїх близьких друзів. Остаточні чутки про те, що Мерк'юрі важко хворий, підтвердилися у 1989 році, коли артист з'явився на публіці помітно виснаженим і схудлим.

Розуміючи, що його дні пораховані, Фредді Мерк'юрі з головою поринув у роботу. Саме в останні роки життя були записані пісні до альбомів The Miracle (1989) та Innuendo (1991), серед яких легендарна The Show Must Go On.

Останні кліпи за участю Фредді Мерк'юрі – чорно-білі з легким ефектом розмитості. Тільки так можна було хоч трохи приховати катастрофічні зміни у зовнішності колись життєрадісного та яскравого артиста.

[ + – ] Зміни у зовнішності Мерк'юрі приховували за допомогою гриму та освітлення

Композиція Mother Love, написана Браяном Меєм, стала прощальною піснею Фредді Мерк'юрі — в усіх сенсах.

"Напиши мені, напиши мені будь-що. Я знаю, що мені недовго залишилося. Пиши мені слова, пиши мені музику. Я все заспіваю, а потім робіть що хочете. Головне – закінчіть…" – згадував слова друга гітарист.

Запис пісні в студії Mountain Studios у Монтрі (Швейцарія) продовжувався з 13 по 16 травня 1991 року. Фредді приїжджав уже глибоко хворий. Артист спирався на ціпок: кожен рух завдавав йому неймовірного болю, але він дуже хотів закінчити роботу.

Важливо

Дочки, дружини, коханки: найважливіші жінки в житті Жан-Поля Бельмондо

Продюсер Девід Річардс говорив, що Фредді Мерк'юрі знав: остаточний варіант пісні він уже не почує, оскільки вона буде готова вже після його смерті.

"Я співатиму зараз, тому що не зможу дочекатися їхньої музики. Я заспіваю з драм-машиною. Постав мені драм-машину, вони потім все закінчать", — говорив Фредді Девіду.

Щойно новий рядок виходив з-під руки Мея, Мерк'юрі сідав за мікрофон і співав, записуючи кожен рядок з трьох дублів. Роджер Тейлор згадує, що в середині пісні Мерк'юрі взяв таку неймовірну ноту, що всі присутні мурашки по шкірі побігли.

На останньому куплеті Фредді сказав:

"Я більше не можу, мені треба піти відпочити, потім я повернусь і ми закінчимо". Однак він так і не повернувся, і пісню доспівав Мей. Ця композиція стала останньою вокальною партією Фредді Мерк'юрі. Але майже до смерті він брав участь у записі альбому Made In Heaven.

[ + – ] Останній запис вокалу Фреді Мерк'юрі

Queen — Mother Love (переклад):

Я не хочу спати з тобою,

І пристрасть мені теж не потрібна.

Мені не потрібен бурхливий роман,

Щоб відчути, що моє життя має сенс.

Все, що мені потрібно, — це підтримка і турбота,

Мені просто потрібно, щоб моя дружина дарувала мені ніжну

Материнську любов…

Я надто довго бродив на самоті цією дорогою,

Мені набридла ця одноманітна стара гра.

Я людина, і кажуть, що я сильний,

Але в мене тяжко на серці, і я втратив надію.

На вулицях міста, у холодному зовнішньому світі

Мені не потрібна жалість — лише надійний притулок.

Мамо, будь ласка, дозволь мені повернутися…

Я не хочу розганяти хвилі,

Але ти можеш подарувати мені любов, яка мені так потрібна…

Я шукаю спокою перед смертю,

Я хочу знати тільки одне — що ти поряд

І що ти подаруєш мені всю свою ніжну

Материнську любов…

[ + – ] Перед смертю Фредді Мерк'юрі не забув приготувати різдвяні подарунки всім своїм друзям

Останні дні Фреді Мерк'юрі та його посмертний привіт

На публіці вже тяжко хворий Фредді з'явився 18 лютого 1990 року. Він разом із колегами з групи відвідав церемонію вручення нагород British Phonographic Industry у Театрі Домініон, Тоттенхем-Корт, де гурт Queen отримав нагороду за внесок у британську музику, а потім – на вечірці з нагоди 20-річчя колективу в Сохо, у клубі Grou де було кілька сотень людей. Фотографії Фредді, який помітно схуднув, знову розбурхали громадськість, яка заговорила про його хворобу з новою силою. Проте сам музикант відповів, що ніколи не почував себе краще. Щоправда, додав, що гастролювати не збирається.

[ + – ] Остання поява Фредді Мерк'юрі на публіці, 1990 рік

На початку листопада 1991 року Фредді Мерк'юрі ухвалює рішення відмовитися від прийому ліків.

"Я вважаю, що він був у мирі із самим собою. Фредді вирішив припинити прийом ліків на своїх умовах. Він знав наслідки своїх дій, і мав час поговорити зі своїми друзями та сім'єю і попрощатися", — каже Фрістоун.

За словами Браяна Мея, незважаючи на те, що артист помер від пневмонії, ще до смерті хвороба фактично зруйнувала йому ногу.

"Проблема була насправді в його нозі, і, на жаль, від неї залишилося дуже мало. Одного разу він показав її нам за вечерею і сказав: "О, Брайан, мені дуже шкода, що я засмутив тебе, показавши тобі це", — поділився той в інтерв'ю The Sunday Times.

Артист помер о сьомій годині вечора 24 листопада 1991 року.

"Фредді Мерк'юрі мирно помер у своєму будинку. Його смерть стала результатом бронхопневмонії, викликаної СНІДом", — коротко повідомила пресу його прессекретар Роксі Мідс.

Кілька років тому в Мережі з'явилося відео, на якому нібито показано останні години життя артиста, проте більшість користувачів сходяться на думці, що це постановочні кадри, які відтворюють атмосферу того трагічного дня.

[ + – ] У Мережі з'явилося відео з кадрами смерті Фредді Мерк'юрі

Похорон Фредді пройшов відповідно до зороастрійського обряду, проте, в обхід правил, тіло музиканта було кремоване. Церемонія відбулася в режимі суворої таємності, на ній були присутні лише рідні та найближчі друзі Фредді Мерк'юрі.

"Труну з тілом Фредді перенесли в каплицю під звуки пісні Арети Франклін You've Got a Friend. Зороастрійський обряд, що відбувся потім, був продовженням церемонії, що почалася о пів на дев'яту ранку. Два священики-парси, одягнені в білий одяг, провели її в поминальній каплиці похоронного бюро "Джон Нодс і сини" в Ледбоук-Гроув. Наприкінці служби тіло Фредді залишило світ у супроводі голосу Монсеррат Кабальє, яка виконувала арію D'Amor Sull' Ali Rosee з опери Верді "Трубадур". Фредді ніколи не прагнув бути таким, як усі, — таке adieu якраз було в його дусі, і Фредді його схвалив би", – підкреслив Фрістоун.

Про те, де поховано прах, знали лише батьки та сестра музиканта, а також Мері Остін. Тільки у 2013 році з'явилася інформація, що Фредді Мерк'юрі спочиває на цвинтарі Кенсал Грін на заході Лондона.

[ + – ] Похорон Фредді Мерк'юрі

Через місяць після смерті Фредді Мерк'юрі ще раз змусив друзів плакати. Вони отримали подарунки від музиканта на Різдво, які той попросив передати їм ще за життя. Сер Елтон Джон, близький друг Фредді, отримав від нього картину улюбленого британського художника Генрі Скотта Тьюка. Твір мистецтва був загорнутий у наволочку і супроводжувався чутливою запискою:

"Дорога Шерон, я думала, тобі це сподобається. З любов'ю, Меліно. Щасливого Різдва". Це був натяк на дуже особисті прізвиська, які давали один одному Елтон і Фредді.

"За всіма правилами, Фредді мав провести ці останні дні, дбаючи лише про власний комфорт. Але він був не таким. Він справді жив для інших. Фредді помер 24 листопада 1991 року, і через кілька тижнів після похорону я все ще сумував. На Різдво я дізнався, що Фредді залишив мені останнє свідчення своєї самовідданості. Я нудьгував, коли друг з'явився біля моїх дверей і простягнув мені щось загорнуте в наволочку", – згадує Елтон Джон.

Одним із останніх розпоряджень зірки стала передача всіх прав на Bohemian Rhapsody фонду Теренса Хіггінса, створеного для протистояння СНІДу та ВІЛ.

Люди прислухалися до заклику Фредді Мерк'юрі об'єднатися проти СНІДу. На концерті пам'яті, проведеному через п'ять місяців після смерті Фредді, зібрали 20 мільйонів доларів для благодійних організацій, діяльність яких була спрямована на боротьбу зі СНІДом.

[ + – ] На концерт пам'яті Мерк'юрі на стадіоні Wembley зібралися 72 тисячі людей

Джимм Гаттон, "громадянський чоловік" Фредді Мерк'юрі, пережив його на 19 років і помер 2010-го. Незважаючи на те, що він теж мав ВІЛ, причиною смерті став рак легенів.

[ + – ] Джимм Хаттон і Фредді Мерк'юрі

Нагадаємо, BBC2 випускає документальний фільм, у якому розповість про останні дні співака. В інтерв'ю з журналістами друзі згадали його слова незадовго до смерті. Раніше ми писали про те, як би зараз виглядав лідер гурту Queen.