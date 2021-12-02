Гурт Queen випустив унікальні ювелірні прикраси (фото)

Прикраси будуть доступні для покупки до січня наступного року.

Легендарна рок-група Queen у партнерстві з відомим британським дизайнером ювелірних прикрас з Хаттон-Гарден Джонні Гокстоном створила дві ексклюзивні прикраси, випущені обмеженим тиражем, повідомляє QueenOnline.com. Фотографіями прикрас поділився на своїй сторінці у соцмережі й сам дизайнер.

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У колаборації створено обручку з 9-каратного золота, на якій вигравіюване слово Queen, ланцюжок із чистого срібла та підвіска "Q". Співпраця Queen та Джона Гокстона, відомого своїм нестандартним поглядом на дизайн прикрас, що поєднує майстерність та данину поваги вуличній культурі, присвячено 50-річчю музики легендарного колективу.

[ + – ] Кільце з 9-каратного золота [ + – ] Срібний ланцюжок з підвіскою

Ланцюжок з підвіскою та кільце ручної роботи коштують 145 та 245 фунтів стерлінгів відповідно.

За словами Гокстона, для нього стало великою честю взяти участь у цьому проєкті, оскільки він є відданим шанувальником творчості Queen і вважає її однією із найвпливовіших груп свого покоління.

"Я можу тільки сподіватися, що мій скромний внесок віддає належне цій чудовій спадщині", — підкреслив він.

Придбати прикраси можна до січня наступного року в магазині Queen – The Greatest, запущеному на честь 50-річчя гурту. Цей тимчасовий магазин на Carnaby Street у Лондоні створений у партнерстві з Bravado, компанією Universal Music Group, що займається торгівлею та брендом.

Окрім прикрас, там представлені музичні релізи обмеженим тиражем, нові продукти та захопливі модні колаборації, причому кожен місяць його тримісячного існування присвячений різній тематиці – Музика, Мистецтво та дизайн і Магія.

Як відомо, 24 листопада виповнилося 30 років від дня смерті фронтмена колективу Фреді Мерк'юрі. У віці 45 років легендарний музикант програв битву зі СНІДом.