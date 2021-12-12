"ТикТок" и татуировки. Пенсионеры, которые выбирают жить на полную

После выхода на пенсию жизнь точно не заканчивается!

Первая тату в 82 года

82-летняя Джуди Деде из Колумбии-сити, штат Индиана, в ноябре 2021 года набила свою первую татуировку. Идея возникла после того, как пенсионерка прочитала статью в журнале о 80-летней женщине, сделавшей тату на свой день рождения. Деде рассказала о желании членам семьи, и они не только поддержали ее, но тоже решили сделать одинаковые с бабушкой татуировки. Внучка Бренди вела трансляцию в "ТикТоке" из тату-салона, где пенсионерке набивали на запястье скрипичный ключ с ленточкой, символизирующей борьбу с раком, — в июле 2021 года от рака скончался супруг Деде.

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[ + – ] 82-летней пенсионерке набили на запястье скрипичный ключ с ленточкой

• Бренди выложила первое видео с бабушкой, когда та только собиралась сделать тату. Запись набрала более 3,5 млн просмотров

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• По словам дочери Деде, вся их семья обожает музыку, один из сыновей играет на барабанах, другой — на гитаре

90-летняя гонщица из Закарпатья

В 2020 году 90-летняя блогерша баба Рина из Закарпатья впервые села за штурвал самолета. Идея пришла после того, как пенсионерка покорила соцсети, устроив дрифт на фуре, а до этого ловко управляла кабриолетом, несмотря на то что всю жизнь единственным "транспортом" бабушки была кобыла Ленка. В самолете с бабой Риной находился инструктор. Он совершил взлет и посадку, а в воздухе дал порулить пенсионерке.

[ + – ] 90-летняя блогерша баба Рина из Закарпатья села за штурвал самолета

• Баба Рина стала популярной в соцсетях во время карантина из-за пандемии коронавируса. Ее продюсирует внук Иван

• Пенсионерка окончила только три класса, но в 90 лет за одну неделю на рекламе зарабатывает больше пенсии

Отважная путешественница: пенсионерка объехала полмира

Елена Ерховая, больше известная как баба Лена из Сибири (Россия), начала активно путешествовать в 83 года — решила осуществить мечту молодости и повидать мир. До 90 лет с одним рюкзаком наперевес пенсионерка в одиночку объездила полмира. Успела побывать в Германии, Таиланде, Испании, Италии, Вьетнаме, Доминикане и Израиле. Чтобы путешествовать два раза в год, бабушка выделяла деньги из пенсии (она получала 24 тыс. руб. (8700 грн), 10 тыс. из них откладывала) и продавала цветы, которые выращивала у себя дома.

[ + – ] Елена Ерховая побывала в Германии, Таиланде, Испании, Италии, Вьетнаме, Доминикане и Израиле

• Со временем бабу Лену заметили журналисты, а внук зарегистрировал бабушку в соцсетях, чтобы она могла делать отчеты о своих путешествиях

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• Баба Лена умерла в 2019 году

Дом престарелых в "ТикТоке": пенсионеры vs зумеры

Американские пенсионеры осенью 2021 года бросили вызов зумерам в "ТикТоке" и создали свой блогерский дом. Творческий коллектив из двух бабушек и двух дедушек получил название Retirement House, что в переводе с английского означает "Дом престарелых". Пожилые блогеры Юджин, Пичез, Хьюберт и Мейбл живут вместе и записывают видео, в которых участвуют в челленджах, танцуют на камеру и общаются со своими фолловерами.

[ + – ] Пенсионеры за неделю набрали миллион подписчиков в "ТикТоке

• Одним из популярных видео тиктокеров-пенсионеров был ролик по мотивам корейского сериала "Игра в кальмара"

• Пенсионеры за неделю с момента создания аккаунта набрали миллион подписчиков в "ТикТоке"