"ТікТок" та татуювання. Пенсіонери, які обирають жити на повну

Після виходу на пенсію життя точно не закінчується!

Перше тату у 82 роки

82-річна Джуді Деде з Колумбії-сіті, штат Індіана, у листопаді 2021 року набила своє перше татуювання. Ідея виникла після того, як пенсіонерка прочитала статтю в журналі про 80-річну жінку, яка зробила тату на свій день народження. Деде розповіла про бажання членам сім'ї, і вони не лише підтримали її, але й вирішили зробити однакові з бабусею татуювання. Внучка Бренді вела трансляцію в "ТікТоку" з тату-салону, де пенсіонерці набивали на зап'ясті скрипковий ключ із стрічкою, що символізує боротьбу з раком, — у липні 2021 року від раку помер чоловік Деде.

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[ + – ] 82-річній пенсіонерці набили на зап'ясті скрипковий ключ із стрічкою

• Бренді виклала перше відео з бабусею, коли та тільки збиралася зробити тату. Запис набрав понад 3,5 млн переглядів

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Живий Магнето: пенсіонер на 98% покрив своє тіло татуюваннями і вшив під шкіру магніти (фото)

• За словами дочки Деде, вся їхня сім'я обожнює музику, один із синів грає на барабанах, інший – на гітарі

90-річна гонщиця із Закарпаття

2020 року 90-річна блогерка баба Ріна із Закарпаття вперше сіла за штурвал літака. Ідея прийшла після того, як пенсіонерка підкорила соцмережі, влаштувавши дрифт на фурі, а до цього вправно керувала кабріолетом, незважаючи на те, що все життя єдиним "транспортом" бабусі була кобила Лєнка. У літаку з бабою Ріною був інструктор. Він здійснив зліт і посадку, а в повітрі дав покермувати пенсіонерці.

[ + – ] 90-річна блогерка баба Ріна із Закарпаття сіла за штурвал літака

• Баба Ріна стала популярною у соцмережах під час карантину через пандемію коронавірусу. Її продюсує онук Іван

• Пенсіонерка закінчила лише три класи, але у 90 років за один тиждень на рекламі заробляє більше пенсії

Відважна мандрівниця: пенсіонерка об'їхала пів світу

Олена Єрхова, більш відома як баба Лєна із Сибіру (Росія), почала активно подорожувати у 83 роки – вирішила здійснити мрію молодості та побачити світ. До 90 років з одним рюкзаком на плечі пенсіонерка сама об'їздила пів світу. Встигла побувати у Німеччині, Таїланді, Іспанії, Італії, В'єтнамі, Домінікані та Ізраїлі. Щоб подорожувати двічі на рік, бабуся виділяла гроші з пенсії (вона отримувала 24 тис. руб. (8700 грн), 10 тис. з них відкладала) та продавала квіти, які вирощувала у себе вдома.

[ + – ] Олена Єрхова побувала у Німеччині, Таїланді, Іспанії, Італії, В'єтнамі, Домінікані та Ізраїлі

• Згодом бабу Олену помітили журналісти, а онук зареєстрував бабусю у соцмережах, щоб вона могла робити звіти про свої подорожі

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• Баба Олена померла у 2019 році

Будинок для людей похилого віку в "ТікТоці": пенсіонери vs зумери

Американські пенсіонери восени 2021 року кинули виклик зумерам у "ТікТок" і створили свій блогерський будинок. Творчий колектив із двох бабусь і двох дідусів отримав назву Retirement House, що в перекладі з англійської означає "Будинок для людей похилого віку". Літні блогери Юджин, Пічез, Г'юберт і Мейбл живуть разом і записують відео, в яких беруть участь у челенджах, танцюють на камеру та спілкуються зі своїми фоловерами.

[ + – ] Пенсіонери за тиждень набрали мільйон підписників у "ТікТоці"

• Одним із популярних відео тіктокерів-пенсіонерів був ролик за мотивами корейського серіалу "Гра в кальмара"

• Пенсіонери за тиждень з моменту створення облікового запису набрали мільйон підписників у "ТікТоці"