Живий Магнето: пенсіонер на 98% покрив своє тіло татуюваннями і вшив під шкіру магніти (фото)

Перше тату у вигляді сльози чоловік зробив після падіння Берлінської стіни в 1989 році.

72-річний житель Берліна Вольфганг Кірш має титул найтатуйованішої людини Німеччини, а його шкіра на 98% покрита малюнками, передає Bild.

На тілі колишнього працівника пошти — 86 татуювань. Він набивав їх протягом 26 років, витративши на процедури приблизно 720 годин і 25 тисяч євро.

Свій перший малюнок, сльозу під оком, чоловік набив у 1989 році після падіння Берлінської стіни. На той момент йому було 46 років. За його словами, раніше він цього зробити не міг, оскільки в НДР татуювання засуджувалися і вважалися чимось немислимим.

[ + – ] Таким Вольфганг Кірш був до того, як почав покривати своє тіло татуюваннями Фото: bild.de

Перший досвід чоловікові сподобався, і він вирішив продовжувати, покриваючи тіло все новими малюнками. Зараз єдине місце, куди не дістався майстер з машинкою для тату — стопи пенсіонера. Йому навіть зробили татуювання на очних яблуках у чорний колір.

Одними тату справа не обмежилася. У шкірі в Кірша вшиті 17 імплантів із магнітами, причому навіть на пальцях і в горлі. З їх допомогою він може піднімати невеликі металеві предмети, наприклад, кнопки або скріпки. І, до речі, власне вони надихнули його взяти собі псевдонім Магнето.

Ті, хто вперше бачить чоловіка, спочатку лякаються, оскільки виглядає він дійсно страхітливо. Однак Вольфганг — справжня знаменитість серед адептів тату. У нього часто просять автографи і спільні фото.

У 2019 він був удостоєний звання "Найтатуйованіша людина (70+) в Німеччині", отримавши відповідний сертифікат.

Нагадаємо, у Харкові після смерті мера Геннадія Кернеса багато жителів міста набили собі татуювання з портретом покійного чиновника.