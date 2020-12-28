Ноги, спина, лицо, ягодица. Харьковчане массово "украшаются" тату с Кернесом (фото)

Татуировки с изображением мэра Харькова делали еще при его жизни, а после смерти Кернеса тренд стал еще популярнее. Фокус собрал самые интересные татуировки с изображением политика, ставшего культовым.

28 декабря в Telegram-канале "ХХ" опубликовали фото татуировки, на которой изображен покойный мэр Харькова Геннадий Кернес. Харьковчанину набили лицо покойного градоначальника на ноге.

Впрочем, это далеко не первый случай "увековечивания" на своем теле покойного Кернеса. Так, другому мужчине на ноге набили татуировку с мультяшным Кернесом.

Видео процесса набивания этого тату опубликовали в Telegram-канале "Харьков Life".

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Третий харьковчанин набил себе татуировку с изображением мультяшного Кернеса на спине. На Instagram-странице "black_corpp" рассказали, что мужчина является большим патриотом Харькова. Первым тату на его спине стали слова "Born in Krarkov", вторым — изображение фасада местной достопримечательности, Госпрома, а уже третьим — изображение Кернеса.

Фото еще одного тату, изображающего Кернеса, который "вылазит" из герба Харькова, опубликовали на странице в Instagram "dakota__tattoo".

А один житель Харькова набил себе татуировку со словами "Кернес жив" прямо на лице.

Телеканал "АТН" подготовил сюжет, в котором пообщался с ним об этой татуировке.

[ + – ] Харьковчанам набили тату с Кернесом

В видео журналисты поговорили и с девушкой Мариной, которой лицо Кернеса набили на ноге. По ее словам, сделано это было еще перед местными выборами, которые состоялись 25 октября 2020 года.

В честь мэра Харькова делали татуировки и задолго до его смерти. В частности, Рузанне Щербине набили такое тату еще в мае 2019 года.

"Всегда любила нашего мэра за всё, что он сделал для нашего города! Для всех хорошим не будешь, но Кернес — тот мэр, которым гордится добрая часть харьковчан! Люблю Харьков! Люблю Геннадия Адольфовича! И в его честь я сделала очередную татуху", — рассказывала Щербина.

Чуть позже ей над татуировкой Кернеса набили изображение Владимира Зеленского.

На одном из харьковских форумов публиковали фото небольшого тату с лицом Кернеса в апреле 2019 года.

А касательно похожей татуировки в честь Кернеса, которую некой девушке набили на ягодице, телеведущая Катя Осадчая общалась с мэром Харькова еще в 2013 году.

[ + – ] Осадчая и Кернес начинают обсуждать тату на ягодице с 02:54

Напомним, Геннадий Кернес скончался 17 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу. Позже на сайте горсовета зарегистрировали 12 петиций с предложениями как увековечить успопшега мэра Харькова. Авторы петиций, в числе прочего, предлагали присвоить имя Кернеса аэропорту, зоопарку, парку им. Горького и станции "Госпром".