Харьковский горсовет увековечит память Кернеса

Внеочередную сессию горсовета проведут 30 декабря.

28 декабря исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов подписал распоряжение о созыве внеочередной сессии Харьковского городского совета. Первым вопросом в повестке дня стоит "увековечивание памяти Кернеса", о чем свидетельствует документ, опубликованный на официальном сайте горсовета.

Сессия должна состояться уже в среду, 30 декабря. Она начнется в 12:00.

В повестке дня сессии также стоят вопросы касательно изменений в бюджеты Харькова на 2020 и 2021 годы, утверждение списка победителей "бюджета участия", постановления о постоянных комиссиях и регламента горсовета 8 созыва.

Напомним, Геннадий Кернес скончался 16 декабря в немецкой клинике "Шарите", где проходил лечение от осложнений после коронавируса. Похоронили его 23 декабря на кладбище №2 в Харькове. В течение дня проходила прощальная церемония. Жители Харькова выстраивались в огромную очередь, чтобы попрощаться с усопшим мэром. На похороны приехал целый ряд политиков, в том числе мэр Киева Виталий Кличко, экс-нардеп Евгений Мураев, экс-мэр Харькова Михаил Добкин и нардеп Вадим Новинский.

После смерти Кернеса в городском совете Харькова заявили, что в городе в честь усопшего градоначальника установят памятник либо назовут улицу. Позже на сайте горсовета зарегистрировали 12 петиций с предложениями как увековечить успопшега мэра Харькова. Авторы петиций, в числе прочего, предлагали присвоить имя Кернеса аэропорту, зоопарку, парку им. Горького и станции "Госпром".

Житель Харькова сделал себе на лбу татуировку с надписью "Кернес жив". Другой харьковчанин набил тату с изображением мультяшного Кернеса.