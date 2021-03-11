Живой Магнето: пенсионер на 98% покрыл свое тело татуировками и вшил под кожу магниты (фото)

Первое тату в виде слезы мужчина сделал после падения Берлинской стены в 1989 году.

72-летний житель Берлина Вольфганг Кирш имеет титул самого татуированного человека Германии, а его кожа на 98% покрыта рисунками, передает Bild.

На теле бывшего работника почты – 86 татуировок. Он набивал их на протяжении 26 лет, потратив на процедуры около 720 часов и 25 тысяч евро.

Свой первый рисунок, слезу под глазом, мужчина набил в 1989 году после падения Берлинской стены. На тот момент ему было 46 лет. По его словам, раньше он этого сделать не мог, поскольку в ГДР татуировки порицались и считались чем-то немыслимым.

[ + – ] Таким Волфганг Кирш был до того, как начал покрывать свое тело татуировками Фото: bild.de

Первый опыт мужчине понравился, и он решил продолжать, покрывая тело все новыми рисунками. Сейчас единственное место, куда не добрался мастер с машинкой для тату – стопы пенсионера. Ему даже сделали татуировку на глазных яблоках в черный цвет.

Одними тату дело не ограничилось. В коже у Кирша вшиты 17 имплантов с магнитами, причем даже на пальцах и в горле. С их помощью он может поднимать небольшие металлические предметы, например, кнопки или скрепки. И, кстати, именно они вдохновили его взять себе псевдоним Магнето.

Те, кто впервые видит мужчину, поначалу пугаются, поскольку выглядит он действительно устрашающе. Однако Вольфганг – настоящая знаменитость среди адептов тату. У него часто просят автографы и совместные фото.

В 2019 году он был удостоен звания "Самый татуированный человек (70+) в Германии", получив соответствующий сертификат.

Напомним, в Харькове после смерти мэра Геннадия Кернеса многие жители города набили себе татуировки с портретом покойного чиновника.