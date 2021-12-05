Российские власти проверят Оксимирона и Noize MC на экстремизм из-за шуточного обращения

Поводом стало обращение "группы патриотов". Написавший его россиянин признался, что пошутил, однако правоохранители все равно намерены дать песням артистов "правовую оценку".

Следственный комитет РФ проведет доследственную проверку творчества рэперов Oxxxymiron (Мирон Федоров) и Noize MC (Иван Алексеев) на предмет пропаганды экстремизма, негативного отношения к правоохранителям и реабилитации нацизма. Об этом сообщила пресс-служба российского ведомства.

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Провести проверку поручил глава СК РФ Александр Батрыкин. Так, он сослался на обращение к нему "группы патриотов", опубликованное в сети.

"В заявлении, опубликованном в одном из средств массовой информации, группа лиц просит главу СК России проверить деятельность музыкантов Noize MC и Oxxxymiron (…) Бастрыкин поручил изучить все изложенные доводы и по результатам дать произошедшему соответствующую правовую оценку", — говорится в сообщении.

Речь идет об обращении, опубликованном на Facebook-странице россиянина Дмитрия Якушева 2 декабря. В посте говорится, что "группа патриотов" принесла ему письмо, написанное на имя главы СК РФ Бастрыкина, в котором его просят "пресечь преступную деятельность российских рэперов, поэтому Якушев посчитал важным "предать этот документ максимальной гласности".

В письме Бастрыкина называют "внимательным и прозорливым защитником Отечества", который замечает "самых опасных его врагов". В обращении также говорится, что Noize MC на своем последнем альбоме "Выход в город" назвал силовиков "шестерками, сексотами в погонах, идиотами, дураками в эполетах", а Oxxxymiron "пошел еще дальше" и "романтизировал запрещенные экстремистские организации".

"Мирон Федоров доходит до реабилитации нацизма, ставя знак равенство между гестапо, штази и российскими правоохранительными органами, которые, по его словам, должны исчезнуть (…) В другой песне создает положительный образ иностранного агента (…) (Рэпер) открыто признал, что работает на Госдеп и заявил, что его "альбом" приравнивается к госперевороту (…) Указанный рэпер также сексуально оскорбил деятеля оппозиции Екатерину Шульман (речь идет о строчке из песни "Агент" из альбома "Красота и уродство": "Знай, Джей Ло — тупо в урну, заберите Уму Турман. Нету милфы сексапильней, чем Екатерина Шульман" — ред.)", — говорится в письме.

В завершении своего послания "группа патриотов" попросила "принять меры по пресечению преступной деятельности" музыкантов.

Уже сегодня Якушев написал в соцсети, что никакого "обращения группы патриотов" не было, а пост он опубликовал в шутку.

"Блин. Остановитесь. (…) Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время", — объяснил свою публикацию россиянин, добавив, что письмо в СК он не отправлял, а его пост нашли сами правоохранители.

В Следственном комитете об отмене проверки пока не сообщали.

Напомним, в начале этого года рэпера Oxxxymiron задерживали на акции против президента РФ Владимира Путина.

Ранее власти РФ проверяли на экстремизм творчество артиста Morgenshtern. Недавно в сети появились сообщения о том, что он покинул Россию вместе со своей супругой.