Російська влада перевірить Оксімірона та Noize MC на екстремізм через жартівливе звернення

Приводом стало звернення "групи патріотів". Росіянин, який написав його, зізнався, що пожартував, проте правоохоронці все одно мають намір дати пісням артистів "правову оцінку".

Слідчий комітет РФ проведе дослідчу перевірку творчості реперів Oxxxymiron (Мірон Федоров) та Noize MC (Іван Алексєєв) щодо пропаганди екстремізму, негативного ставлення до правоохоронців та реабілітації нацизму. Про це повідомила пресс-служба російського відомства.

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Провести перевірку доручив голова СК РФ Олександр Батрикін. Так, він послався на звернення до нього "групи патріотів", опубліковане в мережі.

"У заяві, опублікованій в одному із засобів масової інформації, група осіб просить голову СК Росії перевірити діяльність музикантів Noize MC та Oxxxymiron (…) Бастрикін доручив вивчити всі викладені доводи і за результатами дати події відповідну правову оцінку", — йдеться у повідомленні.

Йдеться про звернення, опубліковане на Facebook-сторінці росіянина Дмитра Якушева 2 грудня. У пості йдеться, що "група патріотів" принесла йому листа, написаного на ім'я голови СК РФ Бастрикіна, в якому просять "припинити злочинну діяльність російських реперів", тому Якушев вважав за важливе "опублікувати цей документ для максимального розголосу".

У листі Бастрикіна називають "уважним і прозорливим захисником Вітчизни", який помічає "найнебезпечніших його ворогів". У зверненні також йдеться про те, що Noize MC на своєму останньому альбомі "Вихід у місто" назвав силовиків "шістками, сексотами в погонах, ідіотами, дурнями в еполетах", а Oxxxymiron "пішов ще далі" і "романтизував заборонені екстремістські організації".

"Мірон Федоров доходить до реабілітації нацизму, ставлячи знак рівності між гестапо, штазі та російськими правоохоронними органами, які, за його словами, мають зникнути (…) В іншій пісні створює позитивний образ іноземного агента (…) (Репер) відкрито визнав, що працює на Держдеп і заявив, що його "альбом" прирівнюється до держперевороту. Вказаний репер також сексуально образив діяча опозиції Катерину Шульман (йдеться про рядок з пісні "Агент" з альбому "Красота и уродство": "Знай, Джей Ло — тупо в урну, заберіть Уму Турман. Немає мілфи сексапільнішої, ніж Катерина Шульман" — ред.)", — йдеться в листі.

На завершення свого послання "група патріотів" попросила "вжити заходів щодо припинення злочинної діяльності" музикантів.

Вже сьогодні Якушев написав у соцмережі, що жодного "звернення групи патріотів" не було, а пост він опублікував жартома.

"Блін. Зупиніться. (…) Це ж був жарт. Вигадане звернення, спеціально написане в ідіотській формі, сатира на наш час", — пояснив свою публікацію росіянин, додавши, що листа до СК він не надсилав, а його пост знайшли самі правоохоронці.

У Слідчому комітеті про відміну перевірки поки не повідомляли.

Нагадаємо, на початку цього року репера Oxxxymiron затримували на акції проти президента РФ Володимира Путіна.

Раніше влада РФ перевіряла на екстремізм творчість артиста Morgenshtern. Нещодавно в мережі з'явилися повідомлення про те, що він залишив Росію разом зі своєю дружиною.