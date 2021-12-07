Самый известный кот Стамбула пропал без вести (видео)

Кылыч появился в мечети Святой Софии в августе прошлого года и за 16 месяцев стал местной достопримечательностью. До него роль хранительницы храма исполняла кошка Гли, которая умерла 7 ноября 2020-го.

Белый длинношерстный кот с гетерохромией по кличке Кылыч (что в переводе из турецкого значит "меч"), который последние 16 месяцев жил в мечети Святой Софии в в Стамбуле, бесследно исчез и уже несколько дней не появляется, что немало встревожило жителей города и туристов, пишет Hurriyet.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

"Наш милый кот Кылыч, которого мы привезли из Анкары в мечеть Святой Софии 18 августа 2020 года, и который стал центром внимания, за короткое время завоевав любовь посетителей, исчез. Убедительно просим тех, кто видел и владеет информацией, обращайтесь к нам", – пишут в социальных сетях волонтеры.

[ + – ] Кылыча не видно в последние несколько дней даже на записях видеокамер

Более того, на исчезновение животного отреагировал даже руководитель столичного районного муниципалитета Пурласкар (где находится мечеть) Эртугрул Четин, разместив у себя в Twitter несколько публикаций с призывом помочь в поисках Кылыча.

[ + – ] Мэр Пурласкара тоже обратил внимание подписчиков на пропажу кота

Издание со ссылкой на чиновников муниципалитета пишет о том, что раньше бывали дни, когда кот не появлялся в соборе по 3-4 дня, однако его присутствие внутри подтверждали камеры видеонаблюдения. На записях было видно, как животное подходило к еде и воде. Однако в последнее время его даже у миски с кормом никто не видел.

Кылыч, который был отправлен в качестве друга Гли, знаменитой кошки из мечети Святой Софии, стал центром внимания посетителей как единственный кот храма после того, как Гли не стало 7 ноября 2020 года. Туристы и жители города с удовольствием фотографировались с котом, ставшим местной знаменитостью.

[ + – ] Кылыч появился в мечети в прошлом году

Проживание кота в мечети Святой Софии является своеобразной многолетней традицией. Упомянутая выше Гли была хранительницей храма 16 лет, родившись в нем в 1994 году, и успела перевидать на своем веку немало выдающихся гостей, например, Барака Обаму. Она умерла через несколько месяцев после того, как собор Святой Софии был преобразован в мечеть.

[ + – ] Кошка Гли прожила в мечети 16 лет

Напомним, в Сети появилась живая копия знаменитого Кота в сапогах из мультфильма про Шрека.