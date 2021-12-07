Найвідоміший кіт Стамбула зник безвісти (відео)

Килич з'явився у мечеті Святої Софії у серпні минулого року та за 16 місяців став місцевою знаменитістю. До нього роль хранительки храму виконувала кішка Глі, яка померла 7 листопада 2020 року.

Білий довгошерстий кіт з гетерохромією на прізвисько Килич (що в перекладі з турецького означає "меч"), який останні 16 місяців жив у мечеті Святої Софії в Стамбулі, безвісти зник і вже кілька днів не з'являється, що чимало стривожило жителів міста та туристів, пише Hurriyet.

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"Наш милий кіт Килич, якого ми привезли з Анкари до мечеті Святої Софії 18 серпня 2020 року, і який став центром уваги, за короткий час завоювавши любов відвідувачів, зник. Переконливо просимо тих, хто бачив та володіє інформацією, звертайтесь до нас", – пишуть у соціальних мережах волонтери.

[ + – ] Килича не видно за останні кілька днів навіть на записах відеокамер

Більше того, на зникнення тварини відреагував навіть керівник столичного районного муніципалітету Пурласкар (де знаходиться мечеть) Ертугрул Четін, розмістивши у Twitter кілька публікацій із закликом допомогти в пошуках Килича.

[ + – ] Мер Пурласкара також звернув увагу підписників на зникнення кота

Видання з посиланням на чиновників муніципалітету пише про те, що раніше були дні, коли кіт не з'являвся в соборі по 3-4 дні, проте його присутність усередині підтверджували камери відеоспостереження. На записах було видно, як тварина підходила до їжі та води. Проте останнім часом його навіть біля миски з кормом ніхто не бачив.

Килич, який був відправлений як друг Глі, знаменитої кішки з мечеті Святої Софії, став центром уваги відвідувачів як єдиний кіт храму після того, як Глі не стало 7 листопада 2020 року. Туристи та жителі міста із задоволенням фотографувалися з котом, який став місцевою знаменитістю.

[ + – ] Килич з'явився у мечеті минулого року

Проживання кота у мечеті Святої Софії є своєрідною багаторічною традицією. Згадана вище Глі була хранителькою храму 16 років, народившись у ньому в 1994 році, і встигла перебачити на своєму віку чимало визначних гостей, наприклад, Барака Обаму. Вона померла через кілька місяців після того, як собор Святої Софії був перетворений на мечеть.

[ + – ] Кішка Глі прожила у мечеті 16 років

Нагадаємо, у Мережі з'явилася жива копія знаменитого Кота в чоботях із мультфільму про Шрека.