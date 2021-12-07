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Найвідоміший кіт Стамбула зник безвісти (відео)

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Килич
Фото: hurriyet.com.tr | Кіт Килич

Килич з'явився у мечеті Святої Софії у серпні минулого року та за 16 місяців став місцевою знаменитістю. До нього роль хранительки храму виконувала кішка Глі, яка померла 7 листопада 2020 року.

Білий довгошерстий кіт з гетерохромією на прізвисько Килич (що в перекладі з турецького означає "меч"), який останні 16 місяців жив у мечеті Святої Софії в Стамбулі, безвісти зник і вже кілька днів не з'являється, що чимало стривожило жителів міста та туристів, пише Hurriyet.

"Наш милий кіт Килич, якого ми привезли з Анкари до мечеті Святої Софії 18 серпня 2020 року, і який став центром уваги, за короткий час завоювавши любов відвідувачів, зник. Переконливо просимо тих, хто бачив та володіє інформацією, звертайтесь до нас", – пишуть у соціальних мережах волонтери.

Килича не видно за останні кілька днів навіть на записах відеокамер

Більше того, на зникнення тварини відреагував навіть керівник столичного районного муніципалітету Пурласкар (де знаходиться мечеть) Ертугрул Четін, розмістивши у Twitter кілька публікацій із закликом допомогти в пошуках Килича.

Мер Пурласкара також звернув увагу підписників на зникнення кота

Видання з посиланням на чиновників муніципалітету пише про те, що раніше були дні, коли кіт не з'являвся в соборі по 3-4 дні, проте його присутність усередині підтверджували камери відеоспостереження. На записах було видно, як тварина підходила до їжі та води. Проте останнім часом його навіть біля миски з кормом ніхто не бачив.

Килич, який був відправлений як друг Глі, знаменитої кішки з мечеті Святої Софії, став центром уваги відвідувачів як єдиний кіт храму після того, як Глі не стало 7 листопада 2020 року. Туристи та жителі міста із задоволенням фотографувалися з котом, який став місцевою знаменитістю.

Килич з'явився у мечеті минулого року

Проживання кота у мечеті Святої Софії є своєрідною багаторічною традицією. Згадана вище Глі була хранителькою храму 16 років, народившись у ньому в 1994 році, і встигла перебачити на своєму віку чимало визначних гостей, наприклад, Барака Обаму. Вона померла через кілька місяців після того, як собор Святої Софії був перетворений на мечеть.

Кішка Глі прожила у мечеті 16 років

Нагадаємо, у Мережі з'явилася жива копія знаменитого Кота в чоботях із мультфільму про Шрека.