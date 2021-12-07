Принц Гарри призвал бросать нелюбимую работу и нарвался на критику

По словам принца Гарри, увольнение во время пандемии – это "не так уж плохо".

Герцог Сассекский считает, что людям нужно уходить с работы, которая не приносит радости, и искать то, что им по душе. Свое мнение он озвучил в интервью журналу Fast Company, рассуждая о массовых увольнениях вследствие пандемии коронавируса.

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Младший сын принца Чарльза, который сложил с себя обязанности высокопоставленного члена британской королевской семьи в 2020 году, уверен, что увольнение во время пандемии – "не так уж плохо".

"Фактически, это признак того, что с осознанием себя приходит потребность в переменах. Многие люди во всем мире застряли на работе, которая не приносила им радости, и теперь, после увольнения, они ставят свое психическое здоровье и счастье на первое место. Это то, с чем их можно поздравить", – сказал Гарри, продвигая свой стартап BetterUp, ориентированный на психическое здоровье.

[ + – ] Принц Гарри сложил с себя королевские обязанности и теперь учит других уходить с нелюбимой работы Фото: Getty Images

Он добавил, что масса людей, оставивших свои рабочие места из-за пандемии, вдохновила его на столь необходимый культурный сдвиг:

"Хотя, на первый взгляд, кажется, что эти последние пару лет выдвинули все эти проблемы на первый план, на самом деле они назревали уже довольно долгое время. Мы только в начале пробуждения психического здоровья. Эта работа никогда не была так важна, потому что люди, наконец, обращают внимание на свои ощущения, и важным компонентом этой миссии является повышение осведомленности и продолжение разговора".

Взгляды пользователей на такие размышления Гарри разошлись. Если одни благодарили его, то другие откровенно негодовали.

"В идеальном мире все мы хотели бы иметь любимую работу и жить в любимом доме. Реальность совсем иная. Гарри никогда не беспокоился о том, чтобы жить еженедельно с небольшим доходом. Опять же, проповедует всем и выкладывает свои мнения на публику. На самом деле общественности неинтересны их взгляды", "Гарри, не по карману, у нас не у всех есть знаменитая семья, которую можно продать!", "Зачем вообще уделять этому парню какое-то внимание? Единственное его достижение в жизни – родиться в королевской семье. Лучше всего принимать советы от самых успешных людей", "Этому мальчику нужно проверить реальность… Серьезно!", – пишут в комментариях.

Напомним, ранее стало известно, чем королева Елизавета обидела принца Гарри и Меган Маркл, после чего они твердо решили покинуть Великобританию.