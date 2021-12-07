Принц Гаррі закликав кидати нелюбу роботу та нарвався на критику

За словами принца Гаррі, звільнення під час пандемії – це "не так уже й погано".

Герцог Сассекський вважає, що людям треба йти з роботи, яка не приносить радості, і шукати те, що їм до вподоби. Свою думку він озвучив в інтерв'ю журналу Fast Company, розмірковуючи про масові звільнення внаслідок пандемії коронавірусу.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

Молодший син принца Чарльза, який склав із себе обов'язки високопоставленого члена британської королівської родини у 2020 році, впевнений, що звільнення під час пандемії – "не таке вже й погано".

"Фактично, це ознака того, що з усвідомленням себе приходить потреба в змінах. Багато людей у всьому світі застрягли на роботі, яка не приносила їм радості, і тепер, після звільнення, вони ставлять своє психічне здоров'я та щастя на перше місце. Це те, із чим їх можна привітати", – сказав Гаррі, просуваючи свій стартап BetterUp, орієнтований на психічне здоров'я.

[ + – ] Принц Гаррі склав із себе королівські обов'язки і тепер вчить інших йти з нелюбимої роботи Фото: Getty Images

Він додав, що маса людей, які залишили свої робочі місця через пандемію, надихнули його на таке необхідне культурне зрушення:

"Хоча, на перший погляд, здається, що ці останні кілька років висунули всі ці проблеми на перший план, насправді вони назрівали вже досить довгий час. Ми лише на початку пробудження психічного здоров'я. Ця робота ніколи не була така важлива, бо люди нарешті звертають увагу на свої відчуття, і важливим компонентом цієї місії є підвищення обізнаності та продовження розмови”.

Погляди користувачів на такі міркування Гаррі розійшлися. Якщо одні дякували йому, то інші відверто обурювалися.

"В ідеальному світі всі ми хотіли б мати улюблену роботу та жити в улюбленому домі. Реальність зовсім інша. Гаррі ніколи не турбувався про те, щоб жити щотижня з невеликим доходом. Знову ж таки, проповідує всім і викладає свої думки на публіку. Насправді громадськості нецікаві їхні погляди", "Гаррі, не по кишені, у нас не в усіх є знаменита сім'я, яку можна продати!", "Навіщо взагалі приділяти цьому хлопцеві якусь увагу? Єдине його досягнення в житті – народитися в королівській сім'ї. Найкраще приймати поради від найуспішніших людей", "Цьому хлопцеві потрібно перевірити реальність… Серйозно!" – пишуть у коментарях.

Нагадаємо, раніше стало відомо, чим королева Єлизавета образила принца Гаррі та Меган Маркл, після чого вони твердо вирішили залишити Велику Британію.