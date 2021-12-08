Черный, белый и много жемчуга: чем удивила новая коллекция Chanel (фото, видео)

Новая коллекция Chanel пестрит отсылками к самым известным силуэтам бренда, повторяя те же фактуры, узоры и общую философию. Однако есть и новинки.

Французский модный дом Chanel представил новую коллекцию Métiers d’art, посвященную восьми знаменитым ремесленным мастерским, которые под руководством бренда сохраняют и развивают уникальные техники ручной работы: Lesage, Lemarié, Massaro, Maison Michel, Goossens, Desrues, Atelier Montex и Lognon, пишет Vogue.

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Креативный директор Chanel Виржини Виар пригласила гостей в Le19M, недавно построенное брендом здание, посвященное мастерским ремесленников дома, где она и представила свою самую ремесленную коллекцию в той же архитектуре, которая повлияла на ее фасоны и мотивы.

"Когда я здесь, мне кажется, что я снова в школе", – сказала Виар после показа.

[ + – ] Показ коллекции Chanel

Треугольный Le19M, названный в честь района, в котором он расположен, был разработан Руди Риччиотти. Его фасад в стиле "бетонная нить" напоминает замысловатую вышивку ткани от кутюр. Виар повторила эти линии, а также элементы интерьера здания, в коллекции, которую назвала "метрополитен".

Органическую решетчатую структуру фасада можно было увидеть в твидовых карманах, украшавших тонкое пальто-столбик, открывшее представление, а также на тунике. Более образно эта идея была предложена в трехмерном вязании пурпурного ансамбля с укороченным топом и кюлотами или в вышивке верхней части топа золотыми лентами ручной пряжи.

В большинстве моделей вечный стиль Chanel абсолютно узнаваем: черно-белые образы, жемчужные нити, бежевые туфли с черными носами и много-много твида. Всего в коллекции – 59 моделей.

Интерпретируя бренд Chanel через вышивку, напоминающую граффити, Виар применила свой подход к логомании. Верхняя точка располагалась в виде двойной буквы C среди цветочных аппликаций, тот же логотип был на кардиганах и брюках. Вышивка и название Chanel появилось в виде разноцветных кристаллов на передних карманах твидового блузона, напоминавшего толстовку. В этой коллекции большое внимание дизайнер уделила вязанным предметам одежды, начиная от платьев и заканчивая, как уже упоминалось, вязанными кюлотами и топом.

В конце показа корейская топ-модель, музыкант и посол CHANEL Су Джу Пак прямо с подиума спустилась к Даниэлю Лопатину, чтобы спеть финальную песню из эксклюзивного саундтрека артиста, специально написанного для коллекции.

По мнению некоторых модных обозревателей, коллекция получилась не молодежной, а больше подходит для старшей аудитории.

Напомним, в Сети разгорелся скандал из-за адвент-календаря Chanel за 600 фунтов стерлингов. Содержимое, мягко говоря, не обрадовало человека, заплатившего за него такие деньги.