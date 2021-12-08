Чорне, біле та багато перлів: чим здивувала нова колекція Chanel (фото, відео)

Нова колекція Chanel рясніє відсилками до найвідоміших силуетів бренду, повторюючи ті ж фактури, візерунки та загальну філософію. Але є й новинки.

Французький модний будинок Chanel представив нову колекцію Métiers d'art, присвячену восьми знаменитим ремісничим майстерням, які під керівництвом бренду зберігають і розвивають унікальні техніки ручної роботи: Lesage, Lemarié, Massaro, Maison Michel, Goossens, Desrues, Atelier Montex і Lognon, пише Vogue .

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Креативна директорка Chanel Віржині Віар запросила гостей у Le19M, нещодавно збудовану брендом будівлю, присвячену майстерням ремісників будинку, де вона й представила свою найбільш ремісничу колекцію в тій самій архітектурі, яка вплинула на її фасони та мотиви.

"Коли я тут, мені здається, що я знову в школі", — сказала Віар після показу.

[ + – ] Показ колекції Chanel

Трикутний Le19M, названий на честь району, де він розташований, був розроблений Руді Річчіотті. Його фасад у стилі "бетонна нитка" нагадує хитромудру вишивку тканини від кутюр. Віар повторила ці лінії, а також елементи інтер'єру будівлі в колекції, яку назвала "метрополітен".

Органічну решітчасту структуру фасаду можна було побачити у твідових кишенях, що прикрашали тонке пальто-стовпчик, що відкрило виставу, а також на туніці. Більш образно ця ідея була запропонована в тривимірному в'язанні пурпурного ансамблю з укороченим топом і кюлотами або у вишивці верхньої частини топу золотими стрічками ручної пряжі.

У більшості моделей вічний стиль Chanel абсолютно впізнаваний: чорно-білі образи, перлинні нитки, бежеві туфлі з чорними носами та багато твіду. Загалом у колекції – 59 моделей.

Інтерпретуючи бренд Chanel через вишивку, що нагадує графіті, Віар застосувала свій підхід до логоманії. Верхня точка розташовувалась у вигляді подвійної літери C серед квіткових аплікацій, той самий логотип був на кардиганах і штанах. Вишивка та назва Chanel з'явилася у вигляді різнокольорових кристалів на передніх кишенях твідового блузона, що нагадував толстовку. У цій колекції велику увагу дизайнерка приділила в'язаним предметам одягу, починаючи від суконь і закінчуючи, як уже згадувалося, в'язаними кюлотами та топом.

Наприкінці показу корейська топ-модель, музикантка та посол CHANEL Су Джу Пак прямо з подіуму спустилася до Даніеля Лопатіна, щоб заспівати фінальну пісню з ексклюзивного саундтреку артиста, спеціально написаного для колекції.

На думку деяких модних оглядачів, колекція вийшла не молодіжною, а найбільше пасує старшій аудиторії.

Нагадаємо, у мережі спалахнув скандал через адвент-календар Chanel за 600 фунтів стерлінгів. Вміст, м'яко кажучи, не потішив людину, яка заплатила за нього такі гроші.