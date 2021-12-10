Трэвис Скотт в первом интервью после трагедии говорит, что не виновен в смертях на его концерте

Рэпер уверяет, что не слышал выкрикивания поклонников о помощи и не видел характерных знаков в толпе

Впервые после трагического фестиваля AstroWorld Трэвис Скотт дал интервью на YouTube канале Charlamagne Tha God. В часовом разговоре исполнитель сочувствует всем семьям, потерявшим близких на концерте и говорит, что действительно не замечал странных признаков из фан-зоны.

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"Я не из тех артистов, которые будут останавливаться каждый раз, чтобы убедиться в комфорте фанатов. Я чувствую их энергию, поэтому продолжаю петь, — отмечает рэпер. — Из-за музыки в ушах я не слышал выкрикивания из зала…

На самом деле, трудно отличить опасный хаос от привычного вайба среди фанов, для меня слышно только исполнение и музыкальное сопровождение".

К тому же, вокруг Трэвиса образовалось множество слухов о сатанистских ритуалах: на концерте певец словно высасывал души из людей. Однако в интервью он опроверг все суждения и отрицал отношение к сатане.

"Я — человек Бога. Все, что мне хочется излучать, — это радость и свет", — отметил Трэвис Скотт в разговоре.

В настоящее время исполнитель находится в центре более 10 судебных дел в Хьюстоне. Хотя он признал, что является лицом фестиваля Astroworld и обязан разобраться в этой ситуации, но от полной ответственности Трэвис отказывается. Рэпер считает, что такие знаменитости как он полагаются на "профессионалов, способных сохранять безопасную атмосферу среди фанатов".

Как сообщает CNN, адвокаты Скотта попросили отклонить шесть исков против него и отрицают обвинения в его халатности.

Однако адвокат Джеймс Лесситер, представляющий интересы нескольких потерпевших, сказал, что "попытка Скотта уйти от ответственности позорна".

Недавно Фокус писал, Трэвиса Скотта вырежут из нового сезона "Семейства Кардашьян" из- за гибели людей на его выступлении. Рэпер потерял не только роль, но и множество рекламных интеграций с мировыми брендами.