Тревіс Скотт у першому інтерв"ю після трагедії каже, що не винний у смертях на його концерті

Репер запевняє, що не чув викрикування шанувальників про допомогу та не бачив характерних знаків із натовпу

Вперше після трагічного фестивалю AstroWorld Тревіс Скотт дав інтерв’ю на YouTube-каналі Charlamagne Tha God. У годинній розмові виконавець співчуває всім сім’ям, які втратили близьких на концерті й говорить, що справді не помічав дивних признаків із фан-зони.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Стиль життя" в Facebook Підписатись

"Я не з тих артистів, що будуть зупинятися щоразу, аби переконатися в комфорті фанатів. Я відчуваю їхню енергію, тому продовжую співати, — зазначає репер. — Через музику в вухах я не чув викрикувань із залу…

Насправді тяжко відрізнити небезпечний хаос від звичного вайбу серед фанів, для мене чутно лише виконання та музичний супровід".

До того ж, навколо Тревіса утворилися безліч чуток про сатаністські ритуали: на концерті співак наче висмоктував душі з людей. Проте в інтерв’ю він спростував усі судження та заперечив відношення до сатани.

"Я — людина Бога. Все, що мені хочеться випромінювати — це радість та світло", — зазначив Тревіс Скотт у розмові.

Наразі виконавець перебуває у центрі понад 10 судових справ у Х’юстоні. Хоча він визнав, що є обличчям фестивалю Astroworld та зобов’язаний розібратися у цій ситуації, але від повної відповідальності Тревіс відмовляється. Репер вважає, що такі знаменитості як він покладаються на "професіоналів, які здатні зберігати безпечну атмосферу серед фанатів".

Як повідомляє CNN, адвокати Скотта попросили відхилити шість позовів проти нього і заперечили звинувачення в його недбалості.

Проте адвокат Джеймс Лессітер, який представляє інтереси кількох потерпілих, сказав, що "спроба Скотта втекти від відповідальності є ганебною".

Нещодавно Фокус писав, Тревіса Скотта виріжуть з нового сезону "Сімейства Кардаш'ян" через загибель людей на його виступі. Репер втратив не лише роль, а й велику кількість рекламних інтеграцій зі світовими брендами.