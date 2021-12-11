"Фантастические твари: Тайны Дамблдора". Вышел тизер ожидаемого фанатами фильма (видео)

Компания Warner Bros. выпустила тизер очередной ленты из серии спин-оффов картин о Гарри Поттере, посвященной приключениям волшебника Ньюта Саламандера.

Полноценный трейлер нового фильма, который называется "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" появится в сети 13 декабря. Таким образом кинобоссы подогревают интерес к предстоящему знаковому событию для фанатов Поттерианы – премьеры самого фильма, которая состоится в апреле 2022 года.

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Фильм "Фантастические твари: Тайны Дамблдора" – это третья часть серии фильмов "Фантастические твари и где они обитают", в которых идет ресь о событиях, которые предшествовали приключениям юного волшебника Гарри Поттера.

Главного героя, волшебника Ньюта Саламандера снова сыграет британский актер Эдди Редмэйн. А вот главного злодея Грин-де-Вальда, вместо уволенного Джонни Деппа, сыграет Мадс Миккельсен. Действие новой кинокартины будет развиваться во время Второй мировой войны. По сюжету молодой Альбус Дамблдор, в исполнении Джуда Лоу, пытается помешать Грин-де-Вальду захватить власть. В третьем фильме также можно будет увидеть молодого Тома Реддла, который еще не стал злым волшебником Волан-де-Мортом.

Первые два фильма серии "Фантастические твари" вышли в 2016 и 2018 годах.

Фокус уже писал о том, что появился первый кадр нового специального выпуска Гарри Поттера.