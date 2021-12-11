"Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора". Вийшов тизер фільму, що очікується фанатами (відео)

Компанія Warner Bros. випустила тизер чергової стрічки із серії спін-офів картин про Гаррі Поттера, присвячену пригодам чарівника Ньюта Саламандера.

Повноцінний трейлер нового фільму, який називається "Фантастичні звірі: Таємниці Дамблдора", з'явиться в мережі 13 грудня. Таким чином, кінобоси підігрівають інтерес до майбутньої знакової події для фанатів Поттеріани – прем'єри самого фільму, яка відбудеться у квітні 2022 року.

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Фільм "Фантастичні тварюки: Таємниці Дамблдора" – це третина серії фільмів "Фантастичні звірі і де вони живуть", в яких йдеться про події, що передували пригодам юного чарівника Гаррі Поттера.

Головного героя, чарівника Ньюта Саламандера знову зіграє британський актор Едді Редмейн. А ось головного лиходія Грін-де-Вальда, замість звільненого Джонні Деппа, зіграє Мадс Міккельсен. Дія нової кінокартини розвиватиметься під час Другої світової війни. За сюжетом молодий Альбус Дамблдор у виконанні Джуда Лоу намагається завадити Грін-де-Вальду захопити владу. У третьому фільмі також можна буде побачити молодого Тома Реддла, котрий ще не став злим чарівником Волан-де-Мортом.

Перші два фільми серії "Фантастичні тварюки" вийшли у 2016 та 2018 роках.

Фокус вже писав, що з'явився перший кадр нового спеціального випуску Гаррі Поттера.