"Николая II сожрал броненосец": в Крыму после скандала убрали новый памятник царю

Странный памятник царской семье появился в Ялте возле Ливадийского дворца. Его создал молодой скульптор, который вложил в проект свои собственные деньги.

В Ялте возле Ливадийского дворца установили необычный памятник российскому императору Николаю II и его семье. Его создал молодой скульптор, который вложил в проект свои собственные деньги. Но в сети жители Ялты раскритиковали это творение и данный монумент решили убрать, сообщает ForPost.

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Установить памятник возле летней резиденции царской семьи решили члены общественной организации "Посольство Российской империи". Монумент из бетона и железа, где изображен Николай II, его жена и дети, создал начинающий скульптор Юрий Майоров. Кстати, это его первый опыт на данном поприще.

По словам одного из членов общественной организации Андрея Крупина, главной идеей памятника является то, что ангел закрывает своими крыльями императора и его семью.

Однако в сети разразился шквал критики в адрес произведения искусства. В своих комментариях люди не скупились на оригинальные эпитеты: "царское семейство раздирает чужого", "росянка обедает царской семьей", "Николая II сожрал броненосец".

"Даже телефон отказывался делать фотографии — пугался и засвечивал", — написал один из комментаторов в сети.

[ + – ] Фрагмент памятника Николаю II в Ялте Фото: Соцсети

В администрации Ливадийского дворца-музея сообщили, что не давали разрешения на установку памятника. Такое же заявление сделали и в оккупационной администрации Ялты.

Из-за множества негативных отзывов инициаторы установки монумента решили убрать его и переместить на частную территорию.

Напоминаем, что в Киеве на Подоле установили необычный памятник Николаю Гоголю.