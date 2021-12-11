"Миколу II зжер броненосець": у Криму після скандалу прибрали новий пам'ятник цареві

Дивний пам'ятник царській родині з'явився у Ялті біля Лівадійського палацу. Його створив молодий скульптор, котрий вклав у проект свої власні гроші.

У Ялті біля Лівадійського палацу встановили незвичайний пам'ятник російському імператору Миколі II та його сім'ї. Його створив молодий скульптор, котрий вклав у проект свої власні гроші. Але в мережі жителі Ялти розкритикували цей витвір і цей монумент вирішили прибрати, повідомляє ForPost.

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Встановити пам'ятник біля літньої резиденції царської сім'ї вирішили члени громадської організації "Посольство Російської імперії". Монумент з бетону і заліза, де зображений Микола II, його дружина і діти, створив скульптор-початківець Юрій Майоров. До речі, це його перший досвід на цій ниві.

За словами одного з членів громадської організації, Андрія Крупіна, головною ідеєю пам'ятника є те, що ангел закриває своїми крилами імператора та його родину.

Однак у мережі вибухнув шквал критики на адресу витвору мистецтва. У своїх коментарях люди не скупилися на оригінальні епітети: "царське сімейство роздирає чужого", "росянка обідає царською сім'єю", "Микола II зжер броненосець".

"Навіть телефон відмовлявся робити фотографії — лякався і засвічував", — написав один із коментаторів у мережі.

[ + – ] Фрагмент пам'ятника Миколі II у Ялті Фото: Соцсети

В адміністрації Лівадійського палацу-музею повідомили, що не давали дозволу на встановлення пам'ятника. Таку саму заяву зробили і в окупаційній адміністрації Ялти.

Через безліч негативних відгуків ініціатори установки монумента вирішили прибрати його і перемістити на приватну територію.

Нагадуємо, що у Києві на Подолі встановили незвичайний пам'ятник Миколі Гоголю.