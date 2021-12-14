Жена Камбербэтча вышла на красную дорожку в платье из двух деталей

Наряд Софи Хантер был очень лаконичен, однако при всей своей простоте выглядел элегантно и дорого.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч появился на премьере фильма "Человек-паук: Нет пути домой" театре Regency Village в Лос-Анджелесе со своей женой, театральным режиссером Софи Хантер, дав повод светским хроникерам в очередной раз обсудить редкий совместный выход пары.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

На ковровой дорожке он позировал в классическом черном костюме с белой рубашкой, черным галстуком и очах с оранжевыми стеклами.

Софи же выглядела более чем элегантно в белом прямом платье в пол без бретелек, которое крепилось к серебряному колье. Таким образом, ее вечерний наряд состоял всего из двух деталей, но при этом выглядел очень стильно и эффектно. Образ дополняли серьги, а ее волосы были собраны сзади.

[ + – ] Софи Хантер и Бенедикт Камбербэтч Фото: Getty Images

Софи и Бенедикта называют одной из самых закрытых пар западного шоу-бизнеса. Они состоят в браке с февраля 2015 года и воспитывают троих сыновей: 6-летнего Кристофера, 4-летнего Хэла и 2-летнего Финна. Супруги не афишируют свою семейную жизнь, предпочитая держать ее подальше от любопытных глаз.

В фильме "Человек-паук: Нет пути домой" 45-летний Камбербэтч вернулся к своей роли доктора Стивена Стрэнджа. По сюжету, после того, как личность Человека-паука Питера Паркера (Том Холланд) раскрыта, он обращается за помощью к Доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч), но проваливает заклинание, пытаясь заставить людей забыть, кто он такой. Это неудавшееся заклинание приводит к тому, что в мир Питера приходят злодеи из других миров мультивселенной, в том числе злодеи из предыдущих фильмов о Человеке-пауке, таких как Зеленый гоблин (Виллем Дефо) и Электро (Джейми Фокс).

Напомним, Бенедикт Камбербэтч рассказал, почему ранее не хотел играть доктора Стрэнджа, который укрепил его в сонме супергероев.