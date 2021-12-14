Дружина Камбербетча вийшла на червону доріжку в сукні з двох деталей

Наряд Софі Гантер був дуже лаконічним, проте при всій своїй простоті виглядав елегантно та дорого.

Британський актор Бенедикт Камбербетч з'явився на прем'єрі фільму "Людина-павук: Немає шляху додому" в театрі Regency Village у Лос-Анджелесі зі своєю дружиною, театральною режисеркою Софі Гантер, давши привід світським хронікерам укотре обговорити рідкісний спільний вихід пари.

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На килимовій доріжці він позував у класичному чорному костюмі з білою сорочкою, чорною краваткою та окулярах з оранжевим склом.

Софі ж виглядала більш ніж елегантно в білій прямій сукні без бретельок, яка кріпилася до срібного кольє. Так, її вечірнє вбрання складалося всього з двох деталей, але при цьому виглядало дуже стильно й ефектно. Образ доповнювали сережки, а її волосся було зібране ззаду.

[ + – ] Софі Гантер і Бенедикт Камбербетч Фото: Getty Images

Софі та Бенедикта називають однією з найзакритіших пар західного шоу-бізнесу. Вони одружені з лютого 2015 року і виховують трьох синів: 6-річного Крістофера, 4-річного Хола та 2-річного Фінна. Подружжя не афішує своє сімейне життя, воліючи тримати його подалі від цікавих очей.

У фільмі "Людина-павук: Немає шляху додому" 45-річний Камбербетч повернувся до своєї ролі доктора Стівена Стренджа. За сюжетом, після того, як особистість Людини-павука Пітера Паркера (Том Голланд) розкрито, він звертається за допомогою до Доктора Стренджа (Бенедикт Камбербетч), але провалює закляття, намагаючись змусити людей забути, хто він такий. Це невдале закляття призводить до того, що в світ Пітера приходять лиходії з інших світів мультивсесвіту, зокрема лиходії з попередніх фільмів про Людину-павука, такі як Зелений гоблін (Віллем Дефо) та Електро (Джеймі Фокс).

Бенедикт Камбербетч розповів, чому раніше не хотів грати доктора Стренджа, який зміцнив його серед супергероїв.