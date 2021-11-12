Бенедикт Камбербетч розповів, чому не хотів грати доктора Стренджа

Кіностудія Marvel відклала зйомки супергеройського бойовика на п'ять місяців, доки не отримала згоди на участь у них британської суперзірки.

Британський кіноактор Бенедикт Камбербетч, який прославився в ролі Шерлока Голмса у новій екранізації шедевра Артура Конан Дойла, міг ніколи не зіграти одного з найяскравіших героїв кіновсесвіту Marvel доктора Стренджа, пише Аroged.

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Причиною впертості актора стало те, що він спочатку мало знав про свого персонажа, вважаючи образ застарілим, а самого героя – запеклим сексистом.

"У мене були сумніви щодо цього, тому що я тільки почав ритися в коміксах. Тоді я подумав: "Це дуже застарілий сексистський персонаж", — зізнався Камбербетч.

Однак начальство Marvel Studios не хотіло бачити в цій ролі нікого іншого і витратило чимало часу, щоб умовити актора погодитись на зйомки. Які в очікуванні його рішення були відкладені на п'ять місяців.

Зрештою Бенедикт дав добро, і ставка зіграла. При бюджеті $165 млн фільм "Доктор Стрендж", що вийшов на екрани в 2016 році, зібрав у прокаті $678 млн. Камбербетч був настільки хороший у цій ролі, що студія запропонувала йому подальшу співпрацю. Він з'явився в образі чарівника у "Війні нескінченності" та "Фіналі", а в майбутньому "Людина-павук: Немає шляху додому" його персонаж відіграватиме ключову роль.

[ + – ] Бенедикт Камбербетч у ролі доктора Стренджа

Раніше ми писали про те, що актор отруївся нікотином на зйомках своєї останньої картини "Влада пса", де зіграв негативного героя. На прем'єрі цього фільму він з'явився зі своєю дружиною Софі Гантер. Камбербетч ретельно приховує сімейне життя від преси, через що його і Софі називають найзакритішою парою Великобританії.