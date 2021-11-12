Бенедикт Камбербэтч рассказал, почему не хотел играть доктора Стрэнджа

Киностудия Marvel отложила съемки супергеройского боевика на пять месяцев, пока не получила согласие на участие в них британской суперзвезды.

Британский киноактер Бенедикт Камбербэтч, прославившийся в роли Шерлока Холмса в новой экранизации шедевра Артура Конан Дойла, мог никогда не сыграть одного из самых ярких героев киновселенной Marvel доктора Стрэнджа, пишет Аroged.

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Причиной упрямства актера стало то, что он поначалу мало знал о своем персонаже, считая образ устаревшим, а самого героя – отъявленным сексистом.

"У меня были сомнения по этому поводу, потому что я только начал рыться в комиксах. Тогда я подумал: "Это очень устаревший сексистский персонаж"", – признался Камбербэтч.

Однако начальство Marvel Studios не хотело видеть в этой роли никого другого и потратило немало времени, чтобы уговорить актера согласиться на съемки. Которые в ожидании его решения были отложены на целых пять месяцев.

В конце концом Бенедикт дал добро, и ставка сыграла. При бюджете в $165 млн фильм "Доктор Стрэндж", вышедший на экраны в 2016 году, собрал в прокате $678 млн. Камбербэтч был настолько хорош в этой роли, что студия предложила ему дальнейшее сотрудничество. Он появился в образе волшебника в "Войне бесконечности" и "Финале", а в грядущем "Человеке-пауке: Нет пути домой" его персонаж будет играть ключевую роль.

[ + – ] Бенедикт Камбербэтч в роли доктора Стрэнджа

Ранее мы писали о том, что актер отравился никотином на съемках своей последней картины "Власть пса", где сыграл негативного героя. На премьере этого фильма он появился со своей женой Софи Хантер. Камбербэтч тщательно скрывает семейную жизнь от прессы, отчего его и Софи называют самой закрытой парой Великобритании.