С Елизаветой на голове. Кейт Бекинсейл поделилась снимками своего кота в розовой шубе

Персидский кот принес Кейт не меньше подписчиков, чем ее карьера, и стал любимцем не только актрисы, но и ее фанатов.

Персидский кот Клайв знаменитой британской актрисы Кейт Бекинсейл снова стал готовым объектом для мемов после того, как его владелица опубликовала несколько новых фото своего любимца на странице в Instagram.

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48-летняя звезда "Перл-Харбор" нарядила животное с очень злобным выражением мордочки в розовый костюм с мехом, имитирующим шубу, а образ завершила елочной игрушкой в виде бюста королевы Елизаветы II, которую шуточно пристроила ему на голову.

[ + – ] Кейт и ее "сердитый" кот Клайв

Сама же актриса выглядела потрясающе в белом наряде, состоящем из прямой юбки-миди и кроп-топа с рукавами-фонариками. Ансамбль она дополнила элегантными серебристыми босоножками.

В комментариях многие посмеялись над очередными фото кота, похвалили безупречную фигуру актрисы, но были и те, кто возмутился, посчитав, что хозяйка мучит своего питомца.

"Мисс Бекинсейл, я надеюсь, вы знаете, что однажды ваша кошка или кошки восстанут против того, чтобы так одеваться, и это станет началом по-настоящему ужасного фильма ужасов", "Эта бедная кошка, с которой обращаются как с игрушкой, не получает от этого удовольствия, и это видно по ее лицу", – пишут под публикацией.

Кейт Бекинсейл является большой любительницей животных. Кроме Клайва, у нее еще есть померанский шпиц Миф и кошка Уиллоу, однако именно Клайв стал любимцем публики, благодаря своей вечно недовольной гримасе.

[ + – ] Смешное выражение лица животного сделало его настоящей звездой

Недавно актриса посетила церемонию вручения наград British Independent Film Awards 2021 в Лондоне. Для этого мероприятия она выбрала очень нежный и стильный образ от Jenny Packhan, который подчеркнул ее стройную фигуру.

Кейт никогда не упускает возможности лишний раз продемонстрировать, что время над ней не имеет власти. Например, недавно она опубликовала фото, на котором позирует в костюме, который надевала еще в 1982 году. По ее словам, он по-прежнему отлично на ней сидит.

[ + – ] Кейт Бекинсейл в костюме, который надевала в 1982 году

Напомним, в 2009 году Кейт Бекинсейл признали самой сексуальной женщиной планеты по версии журнала Esquire.