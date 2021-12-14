З Єлизаветою на голові. Кейт Бекінсейл поділилася знімками свого кота в рожевій шубі

Перський кіт приніс Кейт не менше підписників, ніж її кар'єра, і став улюбленцем як акторки, так і її фанатів.

Перський кіт Клайв знаменитої британської акторки Кейт Бекінсейл знову став готовим об'єктом для мемів після того, як його власниця опублікувала кілька нових фото свого улюбленця на сторінці в Instagram.

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48-річна зірка "Перл-Харбор" вбрала тварину з дуже злісним виразом мордочки в рожевий костюм з хутром, що імітує шубу, а образ завершила ялинковою іграшкою у вигляді погруддя королеви Єлизавети II, яку жартівливо прилаштувала йому на голову.

[ + – ] Кейт та її "сердитий" кіт Клайв

Сама ж акторка виглядала чудово в білому вбранні, що складається з прямої спідниці-міді та кроп-топу з рукавами-ліхтариками. Ансамбль вона доповнила елегантними сріблястими босоніжками.

У коментарях багато хто посміявся з чергових фото кота, похвалили бездоганну фігуру акторки, але були й ті, хто обурився, вважаючи, що господиня мучить свого вихованця.

"Міс Бекінсейл, я сподіваюся, ви знаєте, що одного разу ваша кішка чи кішки повстануть проти того, щоб так одягатися, і це стане початком по-справжньому жахливого фільму жахів", "Ця бідна кішка, до якої ставляться, як до іграшки, не отримує від цього задоволення, і це видно з її обличчя", — пишуть під публікацією.

Кейт Бекінсейл є великою любителькою тварин. Крім Клайва, у неї ще є померанський шпіц Міф і кішка Віллоу, однак саме Клайв став улюбленцем публіки завдяки своїй вічно незадоволеній гримасі.

[ + – ] Смішний вираз обличчя тварини зробило її справжньою зіркою

Нещодавно акторка відвідала церемонію вручення нагород British Independent Film Awards 2021 у Лондоні. Для цього заходу вона обрала дуже ніжний та стильний образ від Jenny Packhan, який підкреслив її струнку фігуру.

Кейт ніколи не втрачає можливості вкотре продемонструвати, що час над нею не має влади. Наприклад, нещодавно вона опублікувала фото, на якому позує в костюмі, який одягала ще в 1982 році. За її словами, він, як і раніше, відмінно на ній сидить.

[ + – ] Кейт Бекінсейл у костюмі, який одягала у 1982 році

Нагадаємо, у 2009 році Кейт Бекінсейл визнали найсексуальнішою жінкою планети за версією журналу Esquire.