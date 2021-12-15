Пенелопа Крус вышла на ковровую дорожку в роскошном платье с кристаллами
Актриса удостоилась поздравления от своего любимого режиссера Педро Альмодовара и рассказала, что сподвигло ее еще с детства мечтать о кинематографе.
47-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, посетила Музей современного искусства в Нью-Йорке, где состоялся ежегодный гала-вечер в честь выдающихся представителей киноиндустрии при поддержке модного дома Chanel. Ей вручили награду МоМА (Museum of Modern Art) за заслуги в кинематографе.
Для выхода в света знаменитость выбрала блестящее красное платье ассиметричного кроя от Chanel Haute Couture V-образного силуэта с открытой спиной, завышенной линией талии и юбкой с рюшами и удлиненным подолом. Глубокое декольте наряда украшали кристаллы и большой красный бант.
К наряду она подобрала черные атласные туфли с открытым носком на каблуке, бриллиантовые серьги и клатч на цепочке с такой же отделкой камнями, как и верх платья..
Выступая на гала-вечере, Пенелопа Крус, ставшая звездой мероприятия, вспомнила магазин видеокассет Betamax, который открылся в ее районе, в пригороде Мадрида, когда она была ребенком, побудивший ее открыть для себя кинематограф. По ее словам, именно там она брала напрокат все фильмы испанского кинорежиссера Педро Альмодовара.
"Я смотрела, смеялась, плакала. Работы блестящих режиссеров, которые вдохновили меня, научили меня, помогли мне расти как артисту и как человеку. Я хочу поблагодарить их всех сегодня вечером, и особенно моего Педро".
Позже ее назовут музой Альмодовара, потому что он снял снял ее в семи своих картинах. Последняя лента режиссера "Параллельные матери" с Крус в главной роли выходит в прокат в США 24 декабря. В понедельник она получила две номинации на "Золотой глобус", а Пенелопа на Венецианском кинофестивале стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль".
Режиссер, сделавший Пенелопу мировой звездой, трогательно поздравил ее с заслуженным трофеем, записав видеообращение.
Кинематограф подарил Пенелопе не только славу и богатство, но и любимого человека. Ее супруг Хавьер Бардем – тоже актер. Они вместе играли в фильме "Вики Кристина Барселона", которая принесла Пенелопе "Оскар". С 2010 года Круз и Бардем в браке, воспитывают сына и дочь. По словам звезды, именно дети являются для нее приоритетом в жизни.
Благотворительная программа MoMA собирает средства, чтобы пополнить коллекцию музея великими фильмами, киноотдел которого уже насчитывает более 30 000 фильмов и 1,5 миллиона кинокадров. Ранее лауреатами MoMA становились Мартин Скорсезе, Том Хэнкс, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Квентин Тарантино, Джордж Клуни и другие.