Пенелопа Крус вышла на ковровую дорожку в роскошном платье с кристаллами

Актриса удостоилась поздравления от своего любимого режиссера Педро Альмодовара и рассказала, что сподвигло ее еще с детства мечтать о кинематографе.

47-летняя испанская актриса и модель Пенелопа Крус, сделавшая головокружительную карьеру в Голливуде, посетила Музей современного искусства в Нью-Йорке, где состоялся ежегодный гала-вечер в честь выдающихся представителей киноиндустрии при поддержке модного дома Chanel. Ей вручили награду МоМА (Museum of Modern Art) за заслуги в кинематографе.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Для выхода в света знаменитость выбрала блестящее красное платье ассиметричного кроя от Chanel Haute Couture V-образного силуэта с открытой спиной, завышенной линией талии и юбкой с рюшами и удлиненным подолом. Глубокое декольте наряда украшали кристаллы и большой красный бант.

[ + – ] Пенелопа крус в Chanel Haute Couture Фото: Getty Images

К наряду она подобрала черные атласные туфли с открытым носком на каблуке, бриллиантовые серьги и клатч на цепочке с такой же отделкой камнями, как и верх платья..

Выступая на гала-вечере, Пенелопа Крус, ставшая звездой мероприятия, вспомнила магазин видеокассет Betamax, который открылся в ее районе, в пригороде Мадрида, когда она была ребенком, побудивший ее открыть для себя кинематограф. По ее словам, именно там она брала напрокат все фильмы испанского кинорежиссера Педро Альмодовара.

[ + – ] Пенелопа Крус получила награду за свой вклад в кинематограф

"Я смотрела, смеялась, плакала. Работы блестящих режиссеров, которые вдохновили меня, научили меня, помогли мне расти как артисту и как человеку. Я хочу поблагодарить их всех сегодня вечером, и особенно моего Педро".

Позже ее назовут музой Альмодовара, потому что он снял снял ее в семи своих картинах. Последняя лента режиссера "Параллельные матери" с Крус в главной роли выходит в прокат в США 24 декабря. В понедельник она получила две номинации на "Золотой глобус", а Пенелопа на Венецианском кинофестивале стала победительницей в номинации "Лучшая женская роль".

[ + – ] Пенелопа и Педро Альмодовар

Режиссер, сделавший Пенелопу мировой звездой, трогательно поздравил ее с заслуженным трофеем, записав видеообращение.

Кинематограф подарил Пенелопе не только славу и богатство, но и любимого человека. Ее супруг Хавьер Бардем – тоже актер. Они вместе играли в фильме "Вики Кристина Барселона", которая принесла Пенелопе "Оскар". С 2010 года Круз и Бардем в браке, воспитывают сына и дочь. По словам звезды, именно дети являются для нее приоритетом в жизни.

Благотворительная программа MoMA собирает средства, чтобы пополнить коллекцию музея великими фильмами, киноотдел которого уже насчитывает более 30 000 фильмов и 1,5 миллиона кинокадров. Ранее лауреатами MoMA становились Мартин Скорсезе, Том Хэнкс, Джулианна Мур, Кейт Бланшетт, Квентин Тарантино, Джордж Клуни и другие.