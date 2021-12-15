Пенелопа Крус вийшла на килимову доріжку у розкішній сукні з кристалами
Акторка удостоїлася привітання від свого улюбленого режисера Педро Альмодовара та розповіла, що спонукало її ще з дитинства мріяти про кінематограф.
47-річна іспанська акторка та модель Пенелопа Крус, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, відвідала Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, де відбувся щорічний гала-вечір на честь видатних представників кіноіндустрії за підтримки модного будинку Chanel. Їй вручили нагороду МоМА (Museum of Modern Art) за заслуги в кінематографі.
Для виходу в світ знаменитість вибрала блискучу червону сукню асиметричного крою від Chanel Haute Couture V-подібного силуету з відкритою спиною, завищеною лінією талії і спідницею з рюшами і подовженим подолом. Глибоке декольте вбрання прикрашали кристали та великий червоний бант.
До вбрання вона підібрала чорні атласні туфлі з відкритим носком на підборах, діамантові сережки і клатч на ланцюжку з таким же оздобленням камінням, як і верх сукні.
Виступаючи на гала-вечорі, Пенелопа Крус, яка стала зіркою заходу, згадала магазин відеокасет Betamax, який відкрився в її районі, в передмісті Мадрида, коли вона була дитиною, котрий спонукав її відкрити для себе кінематограф. За її словами, саме там вона брала напрокат усі фільми іспанського кінорежисера Педро Альмодовара.
"Я дивилася, сміялася, плакала. Роботи блискучих режисерів, які надихнули мене, навчили мене, допомогли мені рости як артистові та як людині. Я хочу подякувати їм усім сьогодні ввечері, й особливо моєму Педро".
Пізніше її назвуть музою Альмодовара, бо він зняв її у семи своїх картинах. Остання стрічка режисера "Паралельні матері" з Крус у головній ролі виходить у прокат у США 24 грудня. У понеділок вона здобула дві номінації на "Золотий глобус", а Пенелопа на Венеціанському кінофестивалі стала переможницею у номінації "Найкраща жіноча роль".
Режисер, який зробив Пенелопу світовою зіркою, зворушливо привітав її із заслуженим трофеєм, записавши відеозвернення.
Кінематограф подарував Пенелопі не лише славу та багатство, а й кохану людину. Її чоловік Хав'єр Бардем — також актор. Вони разом грали у фільмі "Вікі Крістіна Барселона", яка принесла Пенелопі "Оскар". З 2010 року Круз і Бардем у шлюбі, виховують сина та дочку. За словами зірки, саме діти є для неї пріоритетом у житті.
Благодійна програма MoMA збирає кошти, щоб поповнити колекцію музею великими фільмами, кіновідділ якого вже налічує понад 30 000 фільмів і 1,5 мільйонів кінокадрів. Раніше лауреатами MoMA ставали Мартін Скорсезе, Том Генкс, Джуліанн Мур, Кейт Бланшетт, Квентін Тарантіно, Джордж Клуні й інші.