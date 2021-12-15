Пенелопа Крус вийшла на килимову доріжку у розкішній сукні з кристалами

Акторка удостоїлася привітання від свого улюбленого режисера Педро Альмодовара та розповіла, що спонукало її ще з дитинства мріяти про кінематограф.

47-річна іспанська акторка та модель Пенелопа Крус, яка зробила карколомну кар'єру в Голлівуді, відвідала Музей сучасного мистецтва в Нью-Йорку, де відбувся щорічний гала-вечір на честь видатних представників кіноіндустрії за підтримки модного будинку Chanel. Їй вручили нагороду МоМА (Museum of Modern Art) за заслуги в кінематографі.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Для виходу в світ знаменитість вибрала блискучу червону сукню асиметричного крою від Chanel Haute Couture V-подібного силуету з відкритою спиною, завищеною лінією талії і спідницею з рюшами і подовженим подолом. Глибоке декольте вбрання прикрашали кристали та великий червоний бант.

[ + – ] Пенелопа крус у Chanel Haute Couture Фото: Getty Images

До вбрання вона підібрала чорні атласні туфлі з відкритим носком на підборах, діамантові сережки і клатч на ланцюжку з таким же оздобленням камінням, як і верх сукні.

Виступаючи на гала-вечорі, Пенелопа Крус, яка стала зіркою заходу, згадала магазин відеокасет Betamax, який відкрився в її районі, в передмісті Мадрида, коли вона була дитиною, котрий спонукав її відкрити для себе кінематограф. За її словами, саме там вона брала напрокат усі фільми іспанського кінорежисера Педро Альмодовара.

[ + – ] Пенелопа Крус отримала нагороду за свій внесок у кінематограф

"Я дивилася, сміялася, плакала. Роботи блискучих режисерів, які надихнули мене, навчили мене, допомогли мені рости як артистові та як людині. Я хочу подякувати їм усім сьогодні ввечері, й особливо моєму Педро".

Пізніше її назвуть музою Альмодовара, бо він зняв її у семи своїх картинах. Остання стрічка режисера "Паралельні матері" з Крус у головній ролі виходить у прокат у США 24 грудня. У понеділок вона здобула дві номінації на "Золотий глобус", а Пенелопа на Венеціанському кінофестивалі стала переможницею у номінації "Найкраща жіноча роль".

[ + – ] Пенелопа та Педро Альмодовар

Режисер, який зробив Пенелопу світовою зіркою, зворушливо привітав її із заслуженим трофеєм, записавши відеозвернення.

Кінематограф подарував Пенелопі не лише славу та багатство, а й кохану людину. Її чоловік Хав'єр Бардем — також актор. Вони разом грали у фільмі "Вікі Крістіна Барселона", яка принесла Пенелопі "Оскар". З 2010 року Круз і Бардем у шлюбі, виховують сина та дочку. За словами зірки, саме діти є для неї пріоритетом у житті.

Благодійна програма MoMA збирає кошти, щоб поповнити колекцію музею великими фільмами, кіновідділ якого вже налічує понад 30 000 фільмів і 1,5 мільйонів кінокадрів. Раніше лауреатами MoMA ставали Мартін Скорсезе, Том Генкс, Джуліанн Мур, Кейт Бланшетт, Квентін Тарантіно, Джордж Клуні й інші.