Жена популярного телеведущего Анатолия Анатолича попала в ДТП (фото)

Водитель Porsche Cayenne врезался в авто Юлии Бойко и попытался скрыться с места аварии, но полиция нашла его через 20 минут.

Жена популярного украинского телеведущего Анатолия Анатолича и основательница продюсерской компании Yula Company Юлия Бойко попала в ДТП на проспекте Героев Сталинграда в Киеве. Об этом она написала в Instagram ночью 15 декабря.

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Как рассказал сам Анатолич, в автомобиль BMW, за рулем которого находилась его жена, на большой скорости врезался Porsche Cayenne, когда она стояла на развороте.

После столкновения водитель вышел из машины посмотрел на повреждения и уехал. Бойко успела заметить номер автомобиля и быстро позвонила в полицию, которая задержала беглеца через 20 минут. После того, как мужчину проверили на алкоголь выяснилось что он управлял авто в трезвом состоянии.

[ + – ] Анатолий Анатолич комментирует ДТП

Анатолич рассказал, что ремонт BMW будет дорогим — у машины разбит бампер лазерная фара и поврежден капот. А поскольку виновник столкновения был трезвым, возмещением убытков теперь будет заниматься страховая компания.

Утром Анатолич выложил фото с повреждениями и написал комментарии, что к счастью жена не пострадала.

[ + – ] Анатолий Анатолич сказал, что никто в ДТП не пострадал

"Юла на моей "семерке". Разбита фара и бампер, крыло зацеплено. Машина была как новая, а теперь уже нет. Подонок врезался в Юлу, когда она даже не ехала, а стояла на разворот", — возмутился Анатолич.

Ведущий сказал, что если бы виновник был пьян, он рассказал бы об этом везде, где только возможно, поскольку для него это вопрос принципиальный.

Юла не виновата в этом ДТП. Пьяных нет, а для меня это был принципиальный вопрос…Просто невнимательность", — рассказал Анатолич, поблагодарив при этом сотрудников полиции за оперативность.

Ранее сообщалось, что в Луцке 16-летний водитель, убегая от полицейских, сбил людей на пешеходном переходе. Рядом с ним в машине сидели его товарищи, которые записывали погоню на видео и выкладывали в соцсети.

Позже выяснилось, что он судент первого курса Высшего профессионального училища Луцка, а машину взял у отчима чтобы "покататься".