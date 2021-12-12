Несовершеннолетний водитель из Луцка устроил "гонки" с полицией и сбил пешеходов на переходе (фото, видео)

В автомобиле находились его товарищи, которые записывали под музыку видео погони и выкладывали в соцсети.

В Луцке автомобиль, за рулем которого находился 16-летний водитель, на большой скорости сбил на пешеходном переходе 5 человек, которые переходили дорогу, после чего врезался в дерево. Как сообщила сообщила УНН пресс-секретарь ГУНП в Волынской области Ольга Бузулук, инцидент произошел в 14:40 на проспекте Соборности.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Украина" в Facebook Подписаться

Как выяснилось, автомобиль Renault Megane "убегал" от полицейских после того, как пересек двойную сплошную линию дорожной разметки. Полицейские заметили нарушение и пытались остановить авто, но увидев, что водитель не отреагировал, начали преследование.

"После того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе", — заявил заместитель главы Департамента Нацполиции Алексей Билошицкий.

Как оказалось, в автомобиле находилось трое несовершеннолетних, которые решили записать погоню на видео под музыку и даже успевали при этом выкладывать это в соцсети.

"Трое человек, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы", — рассказал подробности Билошицкий.

В результате наезда тяжелые травмы получили двое человек – пятилетний ребенок с матерью 1982 года рождения, которых доставили в больницу. Также была госпитализирована 41-летняя женщина. Трое девушек не пострадали и после медицинского осмотра их отпустили домой.

Билошицкий отметил, что для того чтобы уменьшить количество подобных случаев необходимо, помимо профилактики со стороны полиции, личный пример родителей и соответствующее воспитание. Он уверен, что такие инциденты возникают в результате "вседозволенности" родителей, которые в значительной мере побуждают детей к нарушениям.

В результате ДТП несовершеннолетние пассажиры и водитель не пострадали. У всех пассажиров авто взяли кровь на алкоголь. По предварительной информации, рещается вопрос о задержании водителя по статьи 208 УПК.

Ранее сообщалось, что автомобиль Volkswagen Passat, за рулем которого находился иностранец, протаранил киоск по продаже билетов в "Межигорье". Рядом с киоском находились люди, которые в последний момент успели отскочить и не попасть под колеса.