Неповнолітній водій із Луцька влаштував "перегони" з поліцією та збив пішоходів на переході (фото)

В автомобілі знаходилися його товариші, які записували під музику відео погоні та викладали у соцмережі.

У Луцьку автомобіль, за кермом якого був 16-річний водій, на великій швидкості збив на пішохідному переході 5 людей, які переходили дорогу, після чого врізався в дерево. Як повідомила УНН прес-секретар ГУНП у Волинській області Ольга Бузулук, інцидент стався о 14:40 на проспекті Соборності.

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Як з'ясувалося, автомобіль Renault Megane "утікав" від поліцейських після того, як перетнув подвійну суцільну лінію дорожньої розмітки. Поліцейські помітили порушення та намагалися зупинити авто, але побачивши, що водій не відреагував, розпочали переслідування.

"Після того, як автомобіль попрямував на проспект Соборності, водій проїхав на заборонний сигнал світлофора і скоїв наїзд на п'ятьох пішоходів, які переходили проїзну частину дороги на регульованому пішохідному переході", — заявив заступник голови Департаменту Нацполіції Олексій Білошицький.

Як виявилося, в автомобілі було троє неповнолітніх, які вирішили записати погоню на відео під музику і навіть встигали при цьому викладати це в соцмережі.

"Троє людей, яким по 15-16 років, після зіткнення намагалися втекти з місця події. Проте хлопця, який був за кермом, одразу затримали на місці події. Решту двох пасажирів повернули на місце події ТОРівці", — розповів подробиці Білошицький.

Внаслідок наїзду тяжких травм отримали двоє людей – п'ятирічна дитина з матір'ю 1982 року народження, яких доправили до лікарні. Також було госпіталізовано 41-річну жінку. Троє дівчат не постраждали та після медичного огляду їх відпустили додому.

Білошицький зазначив, що для того, щоб зменшити кількість подібних випадків необхідно, крім профілактики з боку поліції, особистий приклад батьків та відповідне виховання. Він упевнений, що такі інциденти виникають внаслідок "вседозволеності" батьків, які значною мірою спонукають дітей до порушень.

Внаслідок ДТП неповнолітні пасажири та водій не постраждали. В усіх пасажирів авто взяли кров на алкоголь. За попередньою інформацією, вирішується питання про затримання водія за статтею 208 КПК.

Раніше повідомлялося, що автомобіль Volkswagen Passat, за кермом якого знаходився іноземець, протаранив кіоск із продажу квитків у "Межигір'ї". Поруч із кіоском перебували люди, які в останній момент встигли відскочити та не потрапити під колеса.