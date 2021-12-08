Дивом урятувалися: іноземець на білому Volkswagen протаранив кіоск у Межигір'ї (фото, відео)

За кермом авто перебував громадянин Саудівської Аравії, який, імовірно, не впорався з керуванням.

У селищі Нові Петрівці Вишгородського району Київської області 7 грудня сталася ДТП, під час якої автомобіль Volkswagen Passat протаранив кіоск із продажу квитків у "Межигір'ї". Як повідомляє пресслужба Національної поліції, за кермом авто перебував громадянин 32-річної Саудівської Аравії.

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На камерах відеоспостереження видно, як водій, імовірно, не впоравшись із керуванням, зніс огорожу з клумб і на великій швидкості врізався в кіоск. При цьому він мало не збив людей, які стояли біля кіоску, — вони дивом урятувалися, вчасно встигши відскочити в останній момент. Від удару будинок кіоску з'їхав приблизно на півтора метра.

Наразі поліція з'ясовує обставини ДТП. Чи був водій у стані алкогольного чи наркотичного сп'яніння, наразі невідомо.

Нагадаємо, що в Чернігівській області сталася смертельна ДТП — внаслідок зіткнення вантажівки та мікроавтобуса загинуло 13 людей. На Facebook-сторінці dtp.kiev.ua було опубліковано відео з місця події. За словами автора публікації, кадри були записані в перші хвилини після ДТП.