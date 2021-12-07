ДТП під Черніговом. З'явилося відео перших хвилин після смертельної аварії

Наслідки трагедії, яка забрала життя 13 людей, ліквідують понад 100 фахівців. Поруч із місцем аварії утворився великий затор.

Рятувальники ліквідують наслідки ДТП під Черніговом, унаслідок якої загинули 13 людей. Рух дільницею траси "Чернігів-Грем'яч", де сталася трагедія, перекрито в обидва боки. Про це у вівторок, 7 грудня, повідомила пресслужба Нацполіції у Чернігівській області.

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На місці аварії працюють слідчо-оперативні групи, групи реагування патрульної поліції, медики та криміналістична лабораторія. Поліцейські встановлюють всі обставини події, слідчий відкрив кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, які спричинили загибель кількох людей).

Тим часом, на Facebook-сторінці dtp.kiev.ua було опубліковано відео з місця події. За словами автора публікації, кадри були записані у перші хвилини після ДТП.

[ + – ] Відео перших хвилин після аварії

Правоохоронці поділилися відео з місця слідчих дій. На кадрах можна, зокрема, побачити затор, який утворився у зв'язку з перекриттям дороги.

[ + – ] Відео з місця події

Співробітники поліції організували об'їзд місця ДТП ділянкою дороги Городня-Сновськ-Березне та назад. Рух транспорту буде відновлено після завершення комплексу слідчо-оперативних заходів.

Для ліквідації наслідків пригоди залучено 113 осіб і 45 одиниць техніки. З них від Держслужби з надзвичайних ситуацій — 30 осіб і 13 одиниць техніки, повідомили у ДСНС.

Нагадаємо, аварія сталася 7 грудня приблизно о 07:55. За даними рятувальників, мікроавтобус, що зіткнувся з вантажівкою, слідував за маршрутом "Чернігів-Сосниця". За останньою інформацією правоохоронців, у ДТП загинуло 13 людей, ще семеро травмовано.