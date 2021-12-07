Під Черніговом вантажівка врізалася у маршрутку, 11 загиблих (фото)

Рятувальники деблокують тіла жертв із мікроавтобуса. Раніше в поліції попереджали про ожеледицю та погану видимість на дорогах.

У вівторок, 7 грудня, неподалік села Брусилів Чернігівської області вантажівка зіткнулася з маршрутним мікроавтобусом Mercedes Sprinter. За попередніми даними, внаслідок аварії загинули 11 людей. Про це повідомляє пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій на своєму сайті.

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Трагедія сталася близько 07:55 на автодорозі Н-27 "Чернігів-Грем'яч". За даними рятувальників, мікроавтобус, що потрапив в аварію, їхав маршрутом "Чернігів-Сосниця".

ДСНС попередньо встановила, що у ДТП загинули 11 людей, ще 8 отримали травми.

Раніше поліція Чернігівської області попереджала водіїв, що на території регіону 7 та 8 грудня очікується погіршення погоди — ожеледиця, замерзання дощу та мокрого снігу на поверхні землі, а також погіршення видимості на відстань до 500 метрів.

Причину смертельної аварії встановить слідство. Зараз на місці події працюють 10 рятувальників та 3 одиниці техніки. Фахівці ДСНС деблокують тіла загиблих.

Нагадаємо, нещодавно у Харкові сталася інша смертельна ДТП. Водій фури MAN проїхав на червоне світло та врізався в авто Chevrolet. В результаті загинули троє людей.

Раніше Фокус писав про те, як у Кривому Розі водій трамвая врізався у задній бампер маршрутного таксі, а від удару транспорт відлетів на пішохідний перехід та наїхав на дитину.