Вантажівка з відходами. Стали відомі подробиці ДТП на харківській Окружній (відео)

Водій вантажівки, яка скоїла ДТП, пройде тест на стан наркотичного й алкогольного сп'яніння.

Стали відомі нові подробиці смертельної ДТП за участю п'яти транспортних засобів, у якій загинули троє людей і п'ятеро отримали травми. Як повідомляє Depo.Харків, речник прокуратури Харківської області Дмитро Чубенко прокоментував подію 25 листопада на Окружній дорозі в Харківській області.

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За його словами, слідчі переглянули записи камери спостереження та поспілкувалися зі свідками. Попередньо з'ясувалося, що водій фури MAN проїхав перехрестя на червоне світло та зіткнувся з автомобілем Chevrolet. Частина причепа вантажівки врізалася в іншу фуру, а MAN перекинувся на лівий бік і впав на авто таксі, в якому знаходилися водій і двоє пасажирів.

MAN перевозив відходи соняшника, які внаслідок зіткнення вантажівки висипалися на проїжджу частину. У цей же час автомобіль Suzuki, який рухався назустріч, врізався у купу відходів на трасі.

49-річний водій таксі та бабуся із трирічною онукою загинули на місці, а ще п'ятеро людей було госпіталізовано. Медики оцінюють їхній стан як стабільний.

Чубенко також розповів, що водія фури з тілесними травмами було затримано правоохоронцями — він пройде тест на стан наркотичного й алкогольного сп'яніння.

"Завтра водію МАН буде повідомлено про підозру, після чого прокурори направлятимуть клопотання про обрання запобіжного заходу до суду. Прокуратура проситиме утримання водія під вартою", — заявив Чубенко.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб). Якщо провину водія буде доведено, йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що 25 листопада ввечері о 18:25 на харківській Окружній дорозі сталася смертельна ДТП за участю п'яти транспортних засобів.